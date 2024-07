Isaac Okoro prolongé puis transféré aux Nets ?

Il ne reste plus beaucoup de free agents intéressants sur le marché, mais quelques regards se tournent vers Isaac Okoro dont la situation contractuelle reste floue. Free agent protégé, il possède déjà une belle « qualifying offer » de 11.3 millions de dollars pour la saison prochaine. Il peut l’accepter, et disputer la saison aux Cavaliers, et ainsi tester la free agency en 2025 comme free agent non protégé.

Mais il peut aussi signer un nouveau contrat dès cet été, et selon Hoopshype, on évoque un « sign-and-trade« . C’est à dire que Okoro, 5e choix de la Draft 2020, pourrait parapher un contrat avant d’être transféré. Selon Hoopshype, plusieurs formations sont intéressées par son profil et cette solution. Il y avait eu la piste des Hornets, et désormais on évoque celle des Nets qui sont en pleine reconstruction. Spécialiste défensif, Okoro pourrait être complémentaire d’un attaquant comme Cam Thomas, et nos confrères évoquent le nom de Dorian Finney-Smith comme monnaie d’échange.

Les Cavaliers le suivent depuis plusieurs semaines, mais il y a peut-être mieux à récupérer avec Cam Johnson. C’est beaucoup plus cher, mais aussi plus jeune et plus intéressant en attaque pour épauler la paire Allen-Mobley.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer l’un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un joueur sans la moindre compensation.