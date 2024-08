Le grand retour de la KD 4 « Nerf »

Après rendu hommage à la KD 3 en 2023, Nike en fait de même cette année avec la KD 4. Plusieurs modèles sont déjà ressortis, comme la « Galaxy » ou la « Weatherman ». Cette fois, c’est au tour de la KD 4 « Nerf » de faire son retour.

Fan des produits proposés par la marque « Nerf » qui produit des armes factices avec lesquelles il jouait étant plus jeune, le quadruple champion olympique Kevin Durant avait en effet bénéficié de cette version multicolore, comme peinturlurée par des projectiles de la marque américaine.

Disponible en France

La tige alterne ainsi entre le bleu foncé, le noir, le gris, mais aussi des touches d’orange et de vert, pour faire ressortir le « Swoosh » et le logo de KD. La semelle reprend les mêmes couleurs, entre orange, vert fluo et bleu. Sur le dessus, cette sangle pour tenir le pied, très appréciée des joueurs.

De retour dans sa version originale de 2011, ce coloris « Nerf » de la 4e chaussure signature de Kevin Durant est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.