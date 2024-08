Dwyane Wade se positionne comme la future star de NBC pour commenter la NBA

Dwyane Wade l’a dit : son expérience au micro des Jeux olympiques pour NBC fut très positive : « Je prends du plaisir. » Consultant pour la chaîne américaine aux côtés de Noah Eagle, l’ancien joueur de Miami, qui avait déjà été consultant pour TNT, a vécu un moment important.

« Quand on m’a demandé de faire ça, j’ai vu cela comme probablement un des plus gros défis de mon année 2024 », précise le triple champion NBA. « J’ai décidé de me lancer en sachant que j’allais apprendre sur le tas. J’allais être assis à côté de Noah et c’était clair que j’allais lui poser des questions sur ce monde, que je ne connaissais pas. Je n’ai pas peur de demander. »

Commenter sans chercher le buzz

Pas journaliste, ni vraiment « analyste », Dwyane Wade se veut surtout être un ancien joueur qui donne son avis. « Le plus important, c’était d’être moi-même », assure-t-il. « Tout le monde m’a dit ça et c’est ce que je me suis dis aussi. J’allais apporter mon regard sur le basket, en sachant que, comme dans la vie, certains aimeront et d’autres non. »

Ce qui est intéressant dans cette expérience estivale et olympique pour le médaillé d’or 2008 à Pékin, c’est que NBC va revenir dans le monde de la NBA, en devenant diffuseur avec Amazon et ESPN/ABC. Ainsi, « D-Wade » pourrait devenir une option pour les matches à commenter à partir de la saison 2025/26.

Lui-même, là encore, le disait récemment en pensant que ce rôle à la télévision « pourrait être un avenir si tout se passe comme prévu ». Ce que confirme le président de NBC Sports. « On va parler en automne des talents pour les avants-matches, pour le poste de consultant. On va avoir besoin de plusieurs personnes car on aura des rencontres trois soirs par semaine », explique Rick Cordella.