Dwyane Wade à l’aise dans son rôle de consultant TV

Il y a eu ce baiser envoyé dans sa direction par Dillon Brooks, ou cet échange avec le Grec Kostas Papanikolaou sur une décision arbitrale en plein match. C’est que durant ces Jeux olympiques, Dwyane Wade ne manque pas d’attirer l’attention des joueurs depuis son poste de commentateur.

L’ancienne légende du Heat a été embauchée pour couvrir la compétition pour NBC Sports. Plus précisément en qualité de commentateur des rencontres de Team USA, aux côtés de Noah Eagle.

« Ce que j’aime, c’est que je suis un ancien joueur de basket. Il se trouve que j’ai été l’un des meilleurs de l’histoire du jeu, mais je suis un ancien basketteur (avant tout). J’ai l’occasion de donner mon point de vue sur le jeu », résume-t-il brièvement à BasketNews.

D-Wade ne se considère pas comme un « analyste ». « Je n’ai pas fait d’études pour devenir présentateur. Mais j’aime parler du jeu, alors j’apprécie tous ceux qui ont aimé mon point de vue parce que c’est le même que celui de quelqu’un assis chez lui et qui parlerait du jeu », développe le champion olympique 2008.

I’m having fun calling these Olympics but most importantly I’m not trying to be anyone IAM not.

— DWade (@DwyaneWade) August 3, 2024