La Luka 3 continue de se dévoiler avec cette fois un nouveau coloris « White Cement », en hommage à Jordan Brand qui a utilisé ce motif « Cement » dès les premières Air Jordan.

Cette version de la troisième chaussure signature de Luca Doncic se présente avec une tige blanche, une languette noire sur laquelle le logo du joueur et le « Jumpman » ressortent en doré. La touche « White Cement » apparaît au niveau de la semelle intermédiaire et de la base de l’empeigne. On note enfin une touche de rouge sur la semelle intermédiaire pour compléter l’ensemble reposant sur une semelle extérieure blanche.

Au niveau technique, la paire a été conçue pour mettre en valeur l’accélération et la maîtrise à pleine vitesse, avec de fines plaques en TPU pour garantir le maintien du pied et la légèreté de la paire et une mousse intermédiaire en Cushlon 3.0 (qui remplace la « Formula 23 » de la Jordan Luka 2, mais dont l’effet sera probablement similaire). La semelle extérieure en caoutchouc est quant à elle composée de chevrons similaires à ceux des pneus d’une voiture.

Le coloris « White Cement » de la Jordan Luka 3 est annoncé pour le 3 septembre aux Etats-Unis au prix de 140 dollars. Son arrivée en France ne saurait tarder ensuite…

(Via NiceKicks)