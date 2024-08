JO 2024 | Le bronze pour l’Australie, la Belgique au pied du podium

Les fans belges sont présents à l’Arena Bercy pour cette « petite finale » des Jeux olympiques 2024, face à l’Australie. Antonia Delaere lance les hostilités de loin, suivie évidemment par Emma Meesseman. Mais les Opals répondent, notamment par Ezi Magbegor. Et prennent l’avantage au buzzer, par Isobel Borlase (20-19).

La troupe de Rachid Meziane semble un peu fatiguée, alors que l’entrée des remplaçants pose à nouveau problème et permet à l’Australie d’accentuer son avance (32-25). Comme face aux Bleues en phase de poule, les joueuses de Sandy Brondello cherchent des brèches pour attaquer la raquette.

Les titulaires belges remettent toutefois de l’ordre dans la maison, avec Julie Vanloo qui fait le spectacle en servant Emma Meesseman d’une superbe passe dans le dos en contre-attaque.

Julie Vanloo sonne la révolte belge

À la mi-temps, c’est tout de même l’Australie qui est en tête, mais d’un tout petit point (37-36) grâce à Ezi Magbegor (14 points), face au duo Emma Meesseman (15 points) – Antonia Delaere (10 points).

Ezi Magbegor continue son travail de sape au retour des vestiaires et l’Australie garde la main (46-40). Avec l’aide de Sami Whitcomb, elle fait grossir l’écart en profitant des pertes de balle belges. Mais Julie Vanloo n’a pas l’intention de laisser les « Belgian Cats » finir au pied du podium, et ses paniers font beaucoup de bien.

Au forceps, et poussées par le public de l’Arena Bercy, les Belges repassent devant au score ! Monumentale, Julie Vanloo inscrit un ultime panier pour permettre à son équipe de virer en tête (61-60) à dix minutes de la fin.

La meneuse a inscrit 13 points sur ce seul troisième quart-temps, alors qu’Emma Meesseman se reposait…

Les Opals plus solides

Et Julie Vanloo continue avec un 3-points pour débuter le quatrième quart-temps (64-60). Toujours aussi bouillante, elle voit Emma Meesseman revenir en jeu… et réussir un tir chanceux avec la planche. Mais l’Australie se bat et reprend l’avantage en insistant sur sa force intérieure, alors que Julien Vanloo rate elle quelques tirs.

À quatre minutes de la fin, les Opals ont la main (76-69) mais le duo Meesseman – Linskens répond encore. Et sur un nouveau 3-points d’Antonia Delaere, la Belgique n’a que trois points de retard (81-78). Il reste une minute !

L’arrière a l’occasion d’égaliser mais son tir est contré par Steph Talbot. Problème : en sortie de temps-mort, la Belgique ne trouve pas Emma Meesseman à temps et perd la possession. Les « Belgian Cats » ont laissé passer leur chance et c’est donc l’Australie qui décroche la médaille de bronze (85-81) !

Même si elle n’a pas joué ce match, c’est donc une cinquième médaille olympique pour Lauren Jackson, après l’argent en 2000, 2004 et 2008, puis déjà le bronze en 2012.

Crédit photo : FIBA