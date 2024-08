Vincent Collet sur l’Arena Bercy : « On a été clairement moins soutenu que les matchs précédents »

Après l’engouement populaire au stade Pierre-Mauroy, les Bleus avaient reçu un soutien également très fort de l’Arena Bercy en quart de finale puis en demi-finale, malgré quelques sièges vides dans la tribune officielle.

La finale fut une autre histoire. Malgré les efforts du Kop France Basket, la salle a ainsi eu bien du mal à s’enflammer pour Victor Wembanyama et sa troupe, entre une tribune officielle pleine à craquer mais silencieuse, et un public garni de beaucoup de supporters américains, ou venus voir les superstars américaines.

« Je l’ai ressenti très fort » reconnait Vincent Collet sur la différence d’ambiance. « C’est le tarif des places… Il y avait un public beaucoup plus international ce soir, beaucoup plus que dans les autres matchs. On a été clairement moins soutenu que les matchs précédents. C’était très net. »

Pendant la rencontre, on a même vu le sélectionneur demander plusieurs fois aux 12 121 personnes présentes de hausser le ton, pour davantage pousser son équipe dans les temps forts. Et dans le « money time ».

« Normalement, quand on est revenu à trois points, la salle aurait dû être en fusion. Elle ne l’était pas complètement. On a raté un tir à 3-points, Stephen Curry en a mis un de l’autre côté, ou Kevin Durant, je sais plus, et c’est presque à ce moment-là que la salle a explosé » regrette le sélectionneur. « C’est comme ça, ce sont les Jeux olympiques, ils n’appartiennent pas à la France. Je m’y attendais. J’avais vu les tarifs et je me doutais bien que le public serait beaucoup plus clairsemé et venant de différents horizons. »

Un public avec beaucoup plus de « VIP », plus venus admirer en « live » les « Avengers » américains qu’autre chose.

Propos recueillis à Paris