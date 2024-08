Pour les Américaines, une… 59e victoire consécutive aux Jeux olympiques

Le « goal average » n’étant plus de vigueur à ce stade, ce dernier panier avait surtout une valeur symbolique. Celui de réduire l’écart final et de s’offrir un dernier plaisir. La rencontre entre les joueuses de Team USA et le Nigeria s’est terminée ainsi, sur ce lay-up d’Ezinne Kalu.

Quelques secondes plus tôt, Kahleah Copper avait refusé de jouer la possession américaine, le sort du match étant scellé. La même Copper a peu goûté au fait de voir le Nigériane briser cette règle tacite de fin de rencontre, au point de lui lancer le ballon dessus.

La faute technique sifflée contre la joueuse du Mercury permettra à la nation africaine, la première à se hisser en quart de finale des JO, de quitter la scène sur une note moins salée (88-74) que ce que laissaient présager les trois premiers quart-temps.

« C’était malheureux, un malentendu en quelque sorte. On a pris une violation du chrono, donc on s’attendait à ce qu’elles dribblent jusqu’à la fin. Apparemment, leur coach a dit à Kalu d’y aller et de marquer. On a simplement expliqué que ce n’était probablement pas la chose la plus respectueuse à faire », remarque Cheryl Reeve, la sélectionneuse américaine.

Ce geste n’a pas autant déplu au public de la Bercy Arena qui, par séquence, a affiché sa sympathie envers l’équipe nigériane. À l’instar de ces « Défense ! » clamés dans le quatrième quart-temps remporté par les Africaines (26-12), menées de 28 unités à l’entame de la période.

Aucune défaite depuis 1992

« C’était différent, l’atmosphère était super. Mais on n’a clairement pas eu les encouragements d’une équipe à domicile », remarque Kelsey Plum, dont l’équipe avait attiré en tribunes du très beau monde : LeBron James, Devin Booker, Bam Adebayo ou encore Michael Phelps.

L’idée de voir David titiller le Goliath américain pèse évidemment dans la balance. En s’imposant hier, les Américaines, qui l’ont emporté sur un écart moyen de 20 points en poule, enchaînent… une 59e victoire de suite dans le contexte olympique.

Elles n’ont plus perdu depuis les Jeux de Barcelone 1992, en demi-finale face aux Soviétiques. Objectif à Paris : une huitième médaille d’or consécutive. « Elles sont concentrées sur ce parcours et sur leur mission de remporter une médaille d’or. Bien sûr, elles entendent ce qui se dit, mais ce n’est pas quelque chose à quoi elles pensent en avançant », assure Cheryl Reeve.

Prochaine étape demain face à l’Australie. Première de son équipe aux points (20) et aux rebonds (10), A’ja Wilson le sait : « On essaie de rester concentrées sur l’essentiel. Maintenant, c’est gagner ou rentrer à la maison. »

