Romane Bernies : « On s’est juste dit qu’il fallait qu’on les bouffe »

Ce n’est pas la ligne de stats la plus impressionnante de la soirée, avec 0 point, 3 passes et 4 fautes en 12 minutes face à l’Allemagne, mais Romane Bernies, propulsée titulaire, a donné le ton face à Alexis Peterson.

Remplaçant Marine Fauthoux dans le cinq de départ, la joueuse de Lattes-Montpellier a ainsi été la première à mettre la pression sur la porteuse de balle adverse, les Allemandes ayant été très perturbées par cette agressivité.

Pour les Bleues, ce match couperet a simplement réveillé leur identité de jeu, un peu endormie face à l’Australie.

« Il n’y a pas grand-chose à dire à part que c’est un quart de finale olympique. Il n’y avait pas à parler cent ans. On savait ce qu’on avait à faire, on savait à quel point ce match était important et qu’on veut aller en finale. C’est passé par là. On s’est juste dit qu’il fallait qu’on les bouffe » explique ainsi Romane Bernies.

« L’envie de leur marcher dessus, de leur faire mal et d’imposer notre force, notre identité »

Comme les Bleus la veille face au Canada, il fallait donner le ton d’entrée de jeu.

« C’est l’intensité des joueuses qui fait la différence » continue Romane Bernies. « On est rentré avec une mentalité de guerrières. Ça n’a pas été parfait et ça le sera jamais mais quand on a cette intensité-là et cette envie-là, ça fait la différence. L’envie de leur marcher dessus, de leur faire mal et d’imposer notre force, notre identité. »

Désormais, place à la Belgique en demi-finale, une équipe qui avait battu les Bleues exactement au même stade, lors du dernier EuroBasket.

« Je suis contente de les retrouver. On se souvient toutes de l’été dernier, même s’il n’y avait pas tout le monde. Ce sont nos meilleures ennemies, j’ai envie de dire. J’ai hâte d’y être. Ça va être une belle demi-finale. Mais on se concentre sur nous parce qu’on peut être notre premier adversaire. Encore une fois, il faudra qu’on rentre avec les crocs, comme on a pu le faire sur ce quart » conclut la meneuse de 31 ans.

Propos recueillis à Paris