Marcelinho Huertas fait ses adieux à la Seleçao

Les troisièmes et derniers Jeux olympiques de Marcelinho Huertas auront été historiques. Le Brésilien est ainsi devenu le joueur le plus âgé à participer aux Jeux olympiques en basketball (41 ans) et il est également rentré dans le classement des meilleurs passeurs de la compétition.

Avec ses 5 passes décisives, lors du quart de finale perdu contre les USA (122-87), il est ainsi passé devant Facundo Campazzo et a rejoint Andrew Gaze à la 9e place des passeurs du tournoi olympique. L’an passé, Marcelinho Huertas avait déjà intégré le club privé des joueurs à plus de 100 passes en Coupe du Monde.

Le meneur de 41 ans aura participé à pas moins de cinq Coupe du Monde, trois Jeux olympiques et cinq AmeriCup. Il gagnera à deux reprises l’AmeriCup (2005 et 2009) et échouera deux fois en finale (2011 et 2022).

Il poursuivra néanmoins sa carrière en club puisqu’il a encore deux ans de contrat avec Tenerife. Il y a notamment brillé en Champions League, où il s’est incliné en finale. Il a tout de même été élu MVP de la compétition.

Crédit photo : FIBA