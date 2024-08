Jordi Fernandez : « J’aurais dû mieux aider mes joueurs »

Troisième de la Coupe du monde 2023 et auteur d’une première partie de compétition parfaite (trois victoires en trois matches) dans le « groupe de la mort », le Canada s’avançait comme un favori pour une médaille. Surtout avec un quart de finale face à la France, en plein doute après sa gifle face à l’Allemagne. Mais Jordi Fernandez et ses hommes sont tombés sur un os…

Les Canadiens ont raté leur entame, totalement bousculés par l’intensité française, par les muscles des intérieurs, et ont couru après ce retard toute la partie, sans jamais parvenir à égaliser.

« Je soutiendrai toujours mes joueurs. Personnellement, je prends cette défaite pour moi car j’aurais dû mieux les aider », assume le sélectionneur canadien. « J’aurais pu faire mieux en mettant deux meneurs de jeu, en offrant de meilleurs shoots, en jouant avec un meilleur rythme. Je n’ai pas trouvé les solutions. »

Jordi Fernandez a pourtant essayé, en multipliant les rotations, pour corriger un groupe mis la tête sous l’eau durant la première période. Mais il y a eu trop de coups de sifflet, trop de lancers pour les Bleus.

« On n’a pas su répondre à leur impact physique, à leur énergie. Puis, quand on s’est battu, ce n’était pas parfait », regrette-t-il. « On a gagné la deuxième période, en encaissant 16 et 19 points, c’est plus que d’habitude pour nous. On est clairement déçu. On n’a pas fait tourner la balle. On n’a pas été bon au rebond, on a fait des fautes. Mais j’ai apprécié les efforts de mes joueurs. »

« On a des très bons joueurs, qui seront présents lors des prochains Jeux olympiques, et c’est à ça qu’il faut penser »

Car si les arbitres ont beaucoup sifflé contre le Canada, ce n’est pas seulement la conséquence de l’agressivité de Mathias Lessort et compagnie. Non, le coach estime que jouer à Paris ne fut pas sans conséquence…

« On n’a pas été sifflé de la même manière », assure-t-il. « On joue parfois des matches face à un public local, avec un arbitrage contestable. Je comprends, mais ça reste frustrant car certaines des explications des arbitres n’avaient pas de sens. Mais c’est ainsi. »

Comme en 2000, leur dernière participation aux Jeux olympiques, le Canada bute donc sur la France à ce stade de la compétition. Une déception logique vu les ambitions.

« Ce ne sera pas dramatique », tempère Jordi Fernandez. « Les joueurs ont bossé, vraiment très dur, ont été impliqués pour représenter leur pays. C’est évident qu’on souhaitait un autre résultat. C’est le sport. On a des très bons joueurs, qui seront présents lors des prochains Jeux olympiques, et c’est à ça qu’il faut penser. »