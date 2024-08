Loin d’être rassasiée, l’Allemagne rêve encore plus grand

« La meilleure génération » et « l’équipe la plus complète » de l’histoire du basket allemand, dixit le légendaire Dirk Nowitzki, est bel et bien au rendez-vous des demi-finales des Jeux olympiques de Paris 2024. Après sa victoire en deux temps face à la Grèce, l’Allemagne attend maintenant de savoir qui du Canada ou de la France l’affrontera pour une place en finale.

Canadien d’origine, Gordon Herbert pourrait en tout cas retrouver un pays qu’il connaît bien au prochain tour, même s’il dit ne pas se soucier de son futur adversaire…

« Je n’ai pas de préférence et nous verrons bien » glisse le sélectionneur allemand, qui a reçu des messages de plusieurs de ses amis au Canada, ravis de potentiellement défier son équipe. « Je pense que nous ne sommes pas favoris et c’est un peu plus facile. Même si nous sommes les champions du monde, nous sommes peut-être un peu mis de côté, je ne sais pas. Mais nous voulons juste prendre les matchs comme ils viennent et profiter de l’expérience. »

Lumineuse équipe de l’ombre

Le plus important pour l’Allemagne est donc de ne pas s’arrêter en si bon chemin, afin de s’offrir sa toute première médaille olympique en France…

« Je l’espère [la médaille], mais il faut prendre les matchs les uns après les autres et c’est ce sur quoi nous nous concentrons » réaffirme à ce propos Gordon Herbert, qui apprécie le fait d’avancer dans l’ombre pour sa dernière compétition sur le banc allemand. « Nous jouerons dans deux jours et nous verrons où ça nous mène. »

Qualifiée pour la première fois de son histoire en demi-finale des Jeux olympiques, l’Allemagne semble à sa place compte tenu de son statut de championne du monde en titre, de son bilan de quatre victoires en quatre matchs dans le tournoi et d’une confiance absolue.

« Je pense que tout le monde dans cette équipe sait que nous avons un groupe spécial et nous voulons en tirer le meilleur » confie Franz Wagner. « C’est une motivation suffisante. L’année dernière était déjà spéciale, mais nous essayons de continuer sur cette lancée, en espérant garder le momentum par la suite. »

Ce que confirme également Nick Weiler-Babb : « C’est génial d’en être arrivé là, mais je ne crois pas que l’un de nous soit content. Nous voulons continuer. »