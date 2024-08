Le retour de la Zion 3 « M.U.D. »

Jordan Brand avait surpris en présentant une deuxième version de la Zion 3. Baptisée « Zion 3 M.U.D. » pour (Made Uniquely Different), celle-ci était assortie d’un scratch recouvrant les lacets, pour optimiser le maintien du milieu du pied.

L’expérience va être renouvelée sur cette prochaine Zion 3 « M.U.D » qui s’apprête cette fois à sortir en version Low. Le coloris « Ash » ne fait pas dans l’exubérant, avec une tige entièrement noire et une semelle entièrement blanche.

La Jordan M.U.D. Ash est annoncée pour le 7 août sur le site officiel de Nike US, au prix de 150 dollars.

Notre verdict de la Zion 3

>Jordan Brand continue de tâtonner pour la collection signature de Zion Williamson avec trois modèles bien différents à chaque tentative, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, la troisième n’est pas forcément la plus aboutie.

La Zion 3 s’en sort peut-être mieux au niveau du design, et assure en terme de maintien, mais ne conjugue pas encore toutes les caractéristiques techniques pour faire partie du haut du panier, pour ce qui est de l’amorti et de la traction notamment.

Après avoir mis le paquet sur la Zion 1, que le joueur a très peu porté au final, Jordan Brand a peut-être revu ses ambitions à la baisse, ce qui a donné des Zion 2 et 3 un peu moins qualitatives, le temps que le joueur des Pelicans se montre davantage sur les terrains de la NBA. La saison 2023/24 de Zion Williamson, qui réalise sans doute sa campagne la plus aboutie de sa carrière, avec à la clé une belle 5e place à l’Ouest occupée par New Orleans, donnera sûrement plus de garanties à Jordan Brand pour l’avenir.

Reste à voir si la marque au Jumpman repartira à nouveau d’une page blanche pour la Zion 4, ou si elle conservera les atouts de la Zion 3, et qu’elle saura y ajouter cette fois les compléments nécessaires pour tenir tête aux meilleures sneakers du « Game ».