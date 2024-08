Anthony Davis, de rookie à rouage majeur de Team USA

L’envergure, malgré une allure frêle, est déjà impressionnante ; le mono-sourcil bien en place. Et Anthony Davis martyrise déjà les paniers londoniens. Le futur joueur des Hornets, drafté quelques semaines plus tôt en première position, fait ses premiers pas sur la scène olympique au milieu des étoiles, en 2012.

Kobe Bryant est là, tout comme Carmelo Anthony, Kevin Durant, et les distributeurs en chef, Chris Paul et Deron Williams pour mettre sur orbite le rookie de 19 ans. Sans oublier son futur coéquipier aux Lakers, LeBron James.

« J’étais un porteur de serviette tout droit sorti de l’université. Le fait d’être partie intégrante aujourd’hui et d’avoir du temps de jeu me fait apprécier différemment les choses », confie aujourd’hui « AD ».

Cette année-là, les Américains se parent d’or, mais le jeune intérieur, barré par Kevin Love ou Tyson Chandler, n’a le droit qu’à 8 minute de jeu en moyenne. Le temps d’apporter environ 4 points et 3 rebonds par rencontre.

Sa première face aux Spurs

La production statistique est maigre, mais pas l’expérience emmagasinée. Au contact de « Melo, Kobe, Bron, (Andre) Iguodala, James Harden, Russ (Westbrook), KD, Kevin Love », l’intérieur, plutôt que de jouer en Summer League, observe « leur éthique de travail, leur professionnalisme, la façon dont ils abordaient le jeu ».

Si bien qu’avec le recul, il en est convaincu : « Je ne pense pas que je serais le joueur que je suis aujourd’hui sans cette expérience. » Aussi, « le fait de voir ça et d’en faire l’expérience m’a en quelque sorte propulsé par rapport à d’autres rookies, pour être prêt dès le premier match. »

Impliqué au sein du programme américain et surtout chez les Spurs pour les questions de tirs, Chip Engelland lui a récemment raconté le souvenir de son premier affrontement face à Anthony Davis avec San Antonio. Il s’agissait du premier match NBA de l’intérieur.

« Il avait vu que je n’avais pas peur. J’étais à l’aise. Et cette aisance vient des Jeux olympiques de 2012, de ce mois et demi, de ces deux mois. J’ai participé à ces Jeux, puis j’ai affronté San Antonio et Tim Duncan, et je n’ai pas été ébloui par les étoiles. Le fait d’avoir été entouré de superstars pendant deux mois m’a un peu enlevé ce sentiment », rapporte Anthony Davis, auteur de 21 points et 7 rebonds pour ses débuts.

Profiter de chaque compétition

Plus d’une décennie après ces premières armes, l’intérieur dispose d’un CV long comme le bras : champion NBA, 9 sélections All-Star, 5 en All-NBA… De quoi lui valoir un logique changement de statut avec Team USA, au sein de laquelle il avait déjà gagné en responsabilité lors de la Coupe du monde 2014.

Bien que remplaçant, il est l’un des dynamiteurs du banc américain avec ses 8 points, 7 rebonds et 1 contre de moyenne après trois rencontres. « Je suis un joueur modulable. Je peux jouer aux côtés de n’importe qui, commencer, sortir du banc, peu importe. J’aime juste gagner », poursuit Anthony Davis, témoignant de son « état d’esprit désintéressé ».

Estimant que cette deuxième expérience olympique va lui permettre d’arriver « plus en forme » la saison prochaine, Anthony Davis, 31 ans, préfère penser au présent plutôt qu’à l’avenr. Les Jeux auront lieu à Los Angeles 2028, une aubaine s’il venait à garder le maillot des Lakers.

Pour l’intérieur, porter celui de Team USA « est un honneur. G-Hill (Grant Hill) nous l’a dit. Il n’a pas eu l’occasion de rejouer après 1996. On n’a pas beaucoup d’occasions. Il ne faut pas les considérer comme acquises. J’ai la chance d’avoir participé à deux Jeux olympiques et à un championnat du monde. C’est une leçon d’humilité, un sentiment génial. »