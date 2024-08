Une touche de violet sur la nouvelle KD 17

Il y a près d’un an, Nike dévoilait une KD 16 « Black Vivid-Purple » en noir et violet pour présenter officiellement le nouveau modèle signature de Kevin Durant. Un coloris qu’on va bientôt retrouver sur la KD 17, avec une tige en noir et violet assortie de quelques compléments.

On retrouve notamment du bleu foncé sur la partie arrière en cuir. En cette année olympique, le « Swoosh » sur l’empeigne et le logo « KD » sur la languette apparaissent en doré, du métal visé par Team USA sur ces Jeux de Paris 2024. L’ensemble repose sur une semelle en rose et blanc nacré pour compléter le tout.

Ce nouveau coloris de la KD 17 est annoncé aux Etats-Unis pour le 16 août au prix de 150 dollars.

Notre verdict de la KD 17 Nike est resté sur la même méthode pour faire de la KD 17 une affaire qui roule. La 17e chaussure signature de Kevin Durant a osé le changement sur le design tout en gardant les mêmes garanties sur le plan technique, avec une semelle correspondant à ceux qui ont apprécié les KD précédentes, un peu rigide mais tout de même convenable au niveau du confort, et avec une très bonne traction. Au-delà du choix du design de la tige, que certains verront comme du réchauffé, c’est avant tout sur ses qualités « basket » que la paire va miser pour conserver sa place parmi le haut du panier, avec également un bon maintien pour couronner le tout. La KD 17 n’a pas bénéficié d’une exposition optimale pour l’instant, la faute à l’élimination aussi sèche que prématurée des Suns en playoffs. Mais avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la prochaine saison, la 17e chaussure signature de KD a encore de quoi montrer ce qu’elle a sous le capot.

(Via SneakerNews)