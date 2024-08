Basket 3×3 : les Bleus sortent la Serbie et filent en demi-finale !

Alors que les Bleues du 3×3 ont terminé à la dernière place du classement et ne remporteront donc pas de médaille, les Bleus ont eux créé l’exploit au Trocadéro, en renversant la Serbie lors de leur match de « play-in » !

Vainqueurs 22-19, ils filent ainsi en demi-finale, où ils affronteront la Lettonie, toujours invaincue (7-0).

Pour faire tomber la Serbie, six fois championne du monde de la discipline et troisième des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, la France a pu compter sur un énorme Jules Rambaut (8 points).

« C’est le match d’une vie et demain on fera j’espère l’autre match de notre vie » expliquait Lucas Dussoulier après le tir de la victoire de Timothé Vergiat. « C’était incroyable, on a fait le match quasi parfait ».

Crédit photo : FIBA