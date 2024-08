Kevin Durant va rester 6e homme de luxe avec Team USA

Depuis le début des Jeux olympiques, Steve Kerr est confronté à des problèmes de riche avec Team USA, compte tenu de son effectif de superstars. En plus de se passer certains jours de joueurs du calibre de Joel Embiid, Jayson Tatum ou même Tyrese Haliburton, le sélectionneur américain a également choisi de laisser Kevin Durant… remplaçant !

Mais contrairement à Anthony Davis, Anthony Edwards ou Bam Adebayo, très bons et qui sortent aussi du banc, « KD » n’est pas titulaire parce qu’il a tout simplement manqué le début de la préparation des États-Unis.

« S’il avait été présent dès le début, il aurait été titulaire » précise ainsi Steve Kerr, à deux jours du quart de finale face au Brésil. « C’était le plan initial, mais comme il a raté tous nos matchs de préparation et qu’il est arrivé en retard dans l’équipe, nous avons constitué un cinq qui nous a plu. Quand nous l’avons réintégré, il devait jouer un nombre de minutes limité contre la Serbie. Il a tellement bien joué et il s’est si bien intégré au groupe que c’était dévastateur de les voir jouer ensemble. »

Un temps de jeu en hausse ?

Comme souligné par le coach des Warriors, Kevin Durant s’est immédiatement mis à cartonner quand il est revenu.

Comme s’il n’avait, finalement, pas été blessé pendant quelques semaines : 16 points de moyenne (en… 19 minutes), le tout à 64% au tir, 71% à 3-points et 91% aux lancers !

« Le plan n’est pas de changer » annonce en tout cas Steve Kerr, concernant le rôle de son MVP. « Mais, bien sûr, à mesure que les matchs deviendront plus difficiles, je pense qu’il jouera de plus en plus. Il continuera de sortir du banc pour le moment, mais nous compterons de plus en plus sur lui avec le temps. »

C’est donc dans la peau d’un sixième homme de luxe, derrière LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid, Devin Booker et Jrue Holiday ou Jayson Tatum, que « le joueur alpha » Kevin Durant tentera de remporter, à Paris 2024, une quatrième médaille d’or olympique record.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.6 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 Total 1061 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.