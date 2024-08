Carlik Jones fier du parcours du Soudan du Sud

Passée la frustration de la défaite face à la Serbie (96-85) synonyme d’élimination pour le Soudan du Sud, Carlik Jones a tout de même voulu retenir le positif de cette première campagne olympique.

Les protégés de Luol Deng ont participé à leurs premiers Jeux Olympiques, et c’était déjà un bel exploit. On retiendra également ce match amical face à Team USA qui s’est joué dans les derniers instants, sur un ultime panier de LeBron James, mais aussi la première victoire olympique de cette jeune nation face à Porto Rico, et enfin ce dernier match face à la Serbie, qui s’est également joué à peu de choses.

« Je suis fier de mes coéquipiers, de mes coachs et du chemin parcouru. Peu de gens s’attendaient à ce qu’on soit ici. Peu de gens s’attendaient même à ce qu’on soit dans le match », a déclaré le meneur de jeu naturalisé après le revers face aux Serbes. « Je pense qu’on a joué dur tout au long du match, et qu’on a terminé de la bonne manière. Bien sûr, les choses n’ont pas tourné comme on l’aurait voulu ».

Encourageant pour l’avenir

Pour avoir notamment passé l’intégralité des 40 minutes de jeu sur le terrain, Carlik Jones (17 points, 10 passes décisives) a lui aussi critiqué les arbitres sur ce match, au regard notamment du nombre de lancer-francs accordés à chaque équipe (31 à 6), au même titre que Luol Deng et Royal Ivey.

« Je n’aime pas accuser les arbitres en général, mais je pense que l’arbitrage joue un rôle, en permettant à l’autre équipe d’être plus physique que nous. J’ai eu l’impression que tout au long du match, les joueurs ont pu utiliser leurs mains et faire certaines choses que nous n’avions pas le droit de faire. Et ça nous a affectés sur le plan offensif ou défensif, ce qui nous a empêchés d’être aussi physiques ».

C’est malheureusement souvent le lot des « petites » équipes, et l’ancien meneur des Bulls espère donc que son jeune pays saura sortir grandi de cette épreuve.

Après un tel départ sur le plan international, il y a en effet de quoi être enthousiaste pour la suite.

« Ce n’est que le début », a-t-il ajouté. « Peu de gens s’attendaient à ce qu’on soit ici. Je ne pense pas que beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’on soit aussi performants. Nous devons continuer à travailler. Seul le temps nous le dira. J’ai confiance en eux (…). On doit garder confiance en nous et continuer à aller de l’avant ».