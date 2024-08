Pourquoi la France a de grandes chances d’affronter le Canada en quart de finale

On ne connait pas encore les affiches des quarts de finale du tournoi masculin, les dernières rencontres du Groupe C se jouant ce soir et le tirage au sort ayant lieu dans la foulée, mais on peut déjà en avoir une idée.

Car si la logique est respectée (victoires des Etats-Unis et de la Serbie face à Porto Rico et au Soudan du Sud), le classement des équipes à l’issue de la phase de qualification sera le suivant :

1/ États-Unis

2/ Allemagne

3/ Canada

4/ Serbie

5/ France

6/ Australie

7/ Brésil

8/ Grèce

Selon le système de la FIBA, les Etats-Unis et l’Allemagne seraient donc dans le Chapeau D, le premier. Dans le Chapeau E, le deuxième, on devrait retrouver le Canada et la Serbie. Dans le Chapeau F, le troisième, il y aurait donc la France et l’Australie. Enfin, dans le Chapeau G, le quatrième, il y aurait le Brésil et la Grèce.

Dans le Chapeau F, la France rencontrerait donc une équipe du Chapeau E en quart de finale, donc le Canada ou la Serbie. Sauf que l’Australie ne peut pas affronter le Canada puisque les deux pays étaient dans le même groupe en poules, et les Boomers seraient donc forcés de croiser avec le Serbie… laissant le Canada à la France.

D’ailleurs, dans ce scénario, on connait déjà les quarts de finale avec l’interdiction pour les équipes de rencontrer une équipe de leur poule : Etats-Unis – Brésil, Allemagne – Grèce, Canada – France, Serbie – Australie.