Programme du jour | Le Soudan du Sud joue sa place en quart face à la Serbie

À 17h15, les Etats-Unis affrontent le Porto-Rico, déjà éliminé, afin de valider la première place du Groupe C et surtout sa place dans le premier chapeau en vue des quarts de finale. À 21h00, le Soudan du Sud joue sa place en quart de finale face à la Serbie.

Pour Carlik Jones et ses coéquipiers, il faut une victoire ou une défaite de moins de trois points…

Dans le tableau féminin, la Chine et le Porto-Rico s’affrontent à 11h00 pour sauver l’honneur et surtout essayer de récupérer une place en quart de finale, parmi les meilleurs 3e. À 13h30, la Serbie et l’Espagne vont de leur côté se disputer la première place du Groupe A.

Les rencontres sont à suivre sur les différentes chaînes de France Télévisions et Eurosport.

Programme complet du 5×5

11h00 | Chine – Porto-Rico (F)

13h30 | Serbie – Espagne (F)

17h15 | Etats-Unis – Porto-Rico (H)

21h00 | Serbie – Soudan du Sud (H)

Programme complet du 3×3

17h30 | Canada – Azerbaïdjan (F)

18h00 | Espagne – Allemagne (F)

18h35 | France — Australie (F)

19h05 | Chine – Etats-Unis (F)

21h30 | Play-In (F)

22h05 | Play-In (H)