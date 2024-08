Tony Parker impressionné par les performances de Victor Wembanyama

Il y a quasiment un an jour pour jour, Tony Parker livrait cette analyse, alors que Victor Wembanyama avait été drafté par les Spurs et allait, d’ici quelques semaines, commencer son aventure en NBA avec les Spurs.

« Il y a beaucoup d’attentes et parfois ça m’inquiète. Je le suis depuis longtemps, il va avoir une incroyable carrière. Je sais aussi qu’il a de grandes attentes envers lui-même. Je trouve juste que parfois les attentes sont irréalistes. Mais il va clairement changer le jeu. On n’a jamais vu ça avant, un joueur de sa taille, avec toutes ses qualités. J’espère juste vraiment que les gens vont être patients, parce qu’il va falloir du temps avant qu’il domine la NBA et qu’il nous ramène un titre. »

La première saison de l’intérieur français a livré sa vérité depuis ces mots. Certes, il y a eu une phase d’adaptation, mais « Wemby » a assumé les attentes « irréalistes », remportant le trophée de rookie de l’année.

« Il a une opportunité d’être un des meilleurs joueurs de l’histoire de notre sport »

« Je ne peux rien lui dire : il est prêt », constate Tony Parker pour Yahoo! Sports. « Il n’est pas dérangé par la pression ou les attentes. Il est un peu comme LeBron James. C’est le seul avec lequel je peux le comparer, vu les attentes avant son arrivée en NBA. Il a été incroyable pour sa première saison avec les Spurs. J’espère que ça pourra se traduire avec beaucoup de titres avec les Spurs et de médailles avec la France. »

Pour cela, il va falloir faire de longues saisons, à plus de 100 matches, entre les playoffs à disputer avec les Spurs, puis les compétitions internationales à enchaîner avec la France. Un sacré défi physiquement.

« Peut-il jouer pendant 15 ou 20 ans en disputant la saison avec les Spurs et chaque été avec l’équipe nationale ? Peut-il le faire avec ce corps ? On n’a jamais vu ça. C’est la seule question qui se pose », remarque le MVP des Finals 2007. « Peut-il le faire avec régularité ? Le talent est dingue, son mental aussi, il est prêt et il a une opportunité d’être un des meilleurs joueurs de l’histoire de notre sport. »