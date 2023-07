S’il n’a pas réussi à le conserver l’été dernier après le titre de champion de France de l’Asvel, Tony Parker a forcément toujours un oeil sur Victor Wembanyama. La Draft du nouveau phénomène va rapprocher leurs destins respectifs puisque « Wemby » est arrivé à San Antonio, la franchise où TP a construit son destin.

Interrogé sur cette nouvelle aventure qui se présente devant le numéro 1 de la dernière Draft, Tony Parker confie avoir pris plaisir à assister aux premiers pas de Victor Wembanyama dans son nouvel environnement.

« Je suis vraiment heureux pour lui, parce que je savais qu’il voulait venir aux Spurs. Je le connais maintenant depuis quatre, cinq ans. Il était dans le viseur de mon équipe en France, il a joué pour mon équipe, on a remporté un titre ensemble. Sa grande soeur est passée par mon académie, son petit frère Oscar y est encore. Donc je connais la famille depuis un bout de temps », a-t-il déclaré. « Quand je suis arrivé à San Antonio, on a déjeuné ensemble le jour suivant. C’était sympa de le retrouver, avec son père et son agent, que je connais très bien (…). On a passé la journée, juste à parler de San Antonio. Il a été très heureux de rencontrer Tim Duncan, David Robinson et Manu Ginobili avec qui il a eu un super dîner. Je suis juste heureux pour lui. C’est ici qu’il voulait être ».

Tony Parker est également revenu sur la fameuse photo postée par Victor Wembanyama sur les réseaux sociaux, sur laquelle il arbore, encore enfant, le maillot de Tony Parker avec les Spurs.

« Quand les Spurs ont eu le premier choix, il a posté cette photo avec mon maillot. Et lorsqu’il jouait dans mon équipe à l’Asvel, il ne m’avait jamais montré cette photo ! La première fois que je l’ai vue, c’est quand il l’a postée sur les réseaux sociaux. C’était plutôt cool. J’imagine que c’était son destin de se faire drafter par les Spurs ».

« J’espère juste vraiment que les gens vont être patients »

Comme Adam Silver, Tony Parker est enfin revenu sur les attentes et la pression médiatique extraordinaires qui pèsent sur l’intérieur de 19 ans. Contrairement à TP, qui est arrivé aux Etats-Unis dans l’anonymat et a pu bénéficier d’un effet de surprise, Victor Wembanyama évoluera chaque soir avec une cible dans le dos.

Le défi est immense, mais TP estime que son ancien protégé est à la hauteur.

« Il y a beaucoup d’attentes, et parfois ça m’inquiète. Je le suis depuis longtemps, il va avoir une incroyable carrière. Je sais aussi qu’il a de grandes attentes envers lui-même. Je trouve juste que parfois les attentes sont irréalistes. Mais il va clairement changer le jeu. On n’a jamais vu ça avant, un joueur de sa taille, avec toutes ses qualités. J’espère juste vraiment que les gens vont être patients, parce qu’il va falloir du temps avant qu’il domine la NBA et qu’il nous ramène un titre ».

La bonne nouvelle, c’est qu’il va pouvoir compter sur l’apport de Gregg Popovich pour le faire progresser et le protéger, le légendaire coach des Spurs ayant prolongé pour cinq saison supplémentaires.