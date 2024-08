Les Blazers au Moda Center jusqu’en 2030

Il y avait urgence à Portland pour que la mairie et les Blazers s’accordent sur une prolongation du bail permettant à la franchise de l’Oregon de continuer à évoluer au Moda Center, alors que la fin du contrat en cours se terminera à l’issue de la saison 2024/25.

Ce mercredi, le conseil municipal va ainsi acter l’accord de prolongation entre les deux parties pour une période de cinq ans, soit jusqu’en 2029/30, avec la possibilité de prolonger cinq années de plus, jusqu’en 2034/35.

Cet accord de transition, bénéfique pour tout le monde à court terme, va toutefois permettre aux Blazers de maintenir la pression sur la ville dans l’optique d’obtenir une rénovation du Moda Center, qui serait financée par les deux parties. Sans quoi, la menace d’un déménagement pourrait ressurgir. Il sera aussi question de redynamiser le « Rose Quarter » où le Moda Center est implanté.

« Les Trail Blazers et Rip City sont un élément clé de notre identité en tant que communauté, une source de fierté et d’identité à Portland et dans tout l’Oregon », a déclaré Dewayne Hankins, président des opérations business des Blazers et de Rip City Management. « Il s’agit d’une étape importante vers un partenariat public-privé à long terme qui contribuera à revitaliser le Rose Quarter et à faire en sorte que les Trail Blazers restent assimilés à Portland pour les années à venir ».

Inauguré il y a bientôt 28 ans, le Moda Center est actuellement la plus « vieille » salle de la NBA, et elle aurait donc urgemment besoin d’un lifting pour pouvoir rivaliser avec les autres enceintes de la ligue.