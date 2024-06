Les Blazers prêts à prolonger leur bail à Portland

Alors que des rumeurs de vente apparaissent régulièrement, les Blazers devraient jouer au MODA Center jusqu’en 2030. C’est ce qu’annonce The Oregonian qui explique que la mairie de Portland et les dirigeants de la franchise ne sont pas parvenus à s’entendre sur un accord sur le long-terme.

En revanche, les deux parties travaillent sur un « accord de transition » qui permettra aux Blazers de rester cinq années supplémentaires dans leur salle. Une période qui permettra de travailler sur un accord plus long, avec des discussions sur leurs projets de rénovation d’une salle construite il y a 28 ans.

Signé en 1995, le bail actuel prendra fin avant le début de la saison 2025/26, et ce « plan de transition » sera présenté au conseil municipal de Portland mercredi lors d’une audience publique. Filiale de la franchise, consacrée à l’exploitation de la salle, Rip City Management Inc. a la possibilité de prolonger le bail par tranches de trois périodes de 10 ans. La première prolongation doit être exercée avant le 11 octobre 2024.

Un contrat d’un autre temps

Mais selon Dewayne Hankins, président des Blazers, les détails du bail sont obsolètes, et les Blazers souhaitaient négocier un nouvel accord plus conforme aux contrats de location conclus par d’autres équipes de la NBA et leurs villes respectives.

Les discussions sur un tel accord ont déjà commencé, mais il est peu probable qu’un nouvel accord soit finalisé avant la date limite de prolongation. C’est pourquoi, selon ce dirigeant, les Blazers et la ville ont élaboré ce « plan de transition » afin de disposer de plus de temps pour les négociations. Ce plan consiste en deux périodes de cinq ans, qui remplaceront les trois périodes de 10 ans de l’accord actuel.

La première période de transition s’étendrait jusqu’au 11 octobre 2030. À cette date, si aucun accord à long terme n’est conclu, la direction de Rip City aura la possibilité de prolonger l’accord de cinq ans, jusqu’en 2035.