Micah Potter, de la G-League à la préparation de Team USA

Passer de la G-League au camp de Team USA dans la même saison, c’est possible ! C’est ce qu’a vécu Micah Potter lors de la préparation des « Avengers » pour les Jeux olympiques.

En « two-way contract » avec le Jazz, cet intérieur s’apprêtait à partir en congés avec sa compagne lorsqu’il a reçu un appel de son agent l’informant de son invitation à rejoindre la Select Team. Le genre d’invitation qui ne se refuse pas, et tant pis pour les vacances ! « C’est non négociable. C’était une évidence », avoue Micah Potter. « Cela fait partie de ces choses qui n’arrivent qu’une fois dans une vie. »

Cette sélection, il la doit en grande partie à son coach en G-League, Steve Wojciechowski. Sorti de Duke, comme Grant Hill, le manager de Team USA, il a aussi passé 15 ans dans le staff de l’ancien sélectionneur, Mike Krzyzewski. Avec ses 2m08 et 112 kg, et sa capacité à shooter de loin, Micah Potter était le « sparring partner » idéal pour jouer le rôle de l’intérieur FIBA.

Un membre à part entière

À Las Vegas, mais aussi à Abu Dhabi puis Londres, Micah Potter a donc eu l’immense privilège de se frotter aux plus grands noms de la ligue et même de partager leur quotidien. Il a pu se rapprocher de Joel Embiid qu’il a remplacé lors de « scrimmages », et parfois affronté à l’entrainement.

Il s’est même permis de le chambrer, comme le reste du groupe, car le Camerounais ne dunke jamais.

Même s’il ne compte « que » 1 466 matchs NBA de moins que LeBron James, le pivot des Salt Lake City Stars s’est senti comme un membre à part entière de cette équipe. Et LeBron James lui a offert une paire de chaussures portées.

« J’ai toujours été à ma place », estime-t-il. « J’ai toujours eu le sentiment d’appartenir à ce groupe, je me suis comporté comme si j’appartenais à ce groupe et j’ai joué comme si j’appartenais à ce groupe. Je n’avais jamais douté auparavant, mais le fait d’être sur le terrain avec les meilleurs joueurs des Etats-Unis, ça a simplement renforcé ma confiance. »