Dillon Brooks se sent comme un piranha dans l’eau dans le jeu FIBA

Pour des joueurs biberonnés au jeu NBA, le passage au jeu FIBA est parfois difficile, voire impossible à effectuer. Pour d’autres, c’est par contre une occasion de montrer un autre visage, d’exploser même parfois, et de faire parler des qualités différentes ou de les appuyer encore davantage. Dillon Brooks fait clairement partie de cette deuxième catégorie.

Excellent l’été dernier, lors de la Coupe du monde, le Canadien tourne à 15 points de moyenne depuis le début des Jeux olympiques, à 71% de réussite à 3-pts ! Il s’épanouit donc offensivement, tout en pouvant insister en défense, dans un style qui correspond à son profil.

« Les coups de sifflet sont différents », constate le joueur de Houston en comparant la NBA et le basket FIBA. « C’est ainsi que le basket devrait être joué. Le basket, c’est un sport physique. Les arbitres doivent pouvoir ne pas siffler quand un joueur en rajoute, ou quand il y a un contact. Cela a un gros impact sur ce jeu. »

« J’adore ce style de jeu »

Avoir plus de liberté pour imposer sa puissance physique et coller son adversaire, c’est forcément positif pour Dillon Brooks. « C’est sûr », affirme l’ancien de Memphis. « Après, on siffle aussi sur moi à cause de celui que je suis, de mon jeu. Je dois trouver la solution. Chaque match est différent, mais j’adore ce style de jeu. Cela colle avec mon jeu et cela me permet de mieux jouer en attaque aussi. »

Il le sait, sa réputation le précède et il reste le joueur que l’on adore détesté. Et ça ne peut pas s’arranger quand il devient une peste en défense, un perturbateur qui met des coups et bouscule les stars des Jeux.

« Oui, c’est pareil. On me connaît, partout où je vais », dit-il, confirmant qu’il reçoit le même traitement des spectateurs en NBA ou à Paris cet été. « Parfois où je vais : Allemagne, France, Espagne, peu importe. C’est toujours la même chose. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.4 0.9 1.2 0.1 12.7 Total 417 29 41.8 34.5 80.2 0.7 2.4 3.2 2.1 3.3 0.9 1.5 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.