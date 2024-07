Partout où il passe, Dillon Brooks reste le joueur que tout le monde aime détester

Il y a des joueurs qui se transcendent lorsqu’ils portent le maillot de l’équipe nationale, et c’est le cas de Dillon Brooks. Considéré comme un « méchant » en NBA, l’ailier des Rockets avait épaté tout le monde en 2023 par son niveau de jeu lorsqu’il avait été le bourreau des Américains dans la finale pour la 3e place.

Un an plus tard, pour le grand retour du Canada aux Jeux olympiques, Dillon Brooks semble toujours aussi habité par sa mission. Après la victoire face à la Grèce, place à la rugueuse Australie ce mardi.

« J’aime jouer pour mon pays, et cela me donne beaucoup de passion », confie Dillon Brooks à BasketNews. « Pour le jeu en lui-même, car il faut être attentif aux détails pendant 40 minutes. Toutes ces choses ajoutent beaucoup plus à un joueur. »

Dillon Brooks adore aussi le basket FIBA, plus physique, dans lequel les défenseurs peuvent prendre le dessus sur les attaquants. « Il s’agit surtout de voir comment l’arbitre se sent ce jour-là et comment il va diriger le match » explique-t-il à propos du jeu plus physique. « Il y a des ‘mismatchs’, et beaucoup d’équipes européennes ont des attaquants de grande taille et je peux m’imposer en tant qu’attaquant de grande taille. C’est difficile pour eux de se mesurer à moi. Mon tir à 3-points les met en difficulté, et ma rapidité sur contre-attaque et à créer du jeu sont des choses qu’ils ne voient pas souvent dans le jeu européen. Quand je joue dans le basket FIBA, je suis toujours prêt et mes coéquipiers me trouvent ».

Il se fiche des sifflets et des critiques

Sifflé par une partie du public, il a répondu à sa manière face à la Grèce avec ses 17 points. Mais aussi par des baisers ou des doigts sur la bouche après chacun de ses 3-points face à la Grèce.

« Je m’en fiche un peu… Je joue mon jeu… » répond-il à propos de ses rapports avec le public. « Cela occupe ceux qui sont sur les réseaux sociaux. J’ai une présence dans le monde entier, et je vais continuer à m’améliorer, à jouer mon jeu et à l’enrichir tout en conservant cette présence défensive ».

« Lieutenant » en NBA, Dillon Brooks apparaît comme un leader sous le maillot du Canada aux côtés d’attaquants comme Shai Gilgeous-Alexander et RJ Barrett. C’est ce qui séduit Jordi Fernandez.

« Je suis très fier de Dillon. Voilà à quoi ça ressemble quand on laisse jouer Dillon Brooks » confie-t-il après la victoire face aux Grecs. « Et ce n’est pas seulement une question de défense. Avec Lu Dort, il est le meilleur défenseur de la Coupe du monde. Mais il est aussi extrêmement efficace sur le plan offensif. »