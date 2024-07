Il y avait un peu plus de 20 000 personnes dans les travées du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq pour l’entrée des Bleues dans ces Jeux olympiques 2024. Un public bruyant, qui a poussé et motivé l’Equipe de France.

« C’est dingue. Sincèrement, on ne pensait pas que la salle serait pleine pour nous » explique Valériane Ayayi. « Parce qu’on est des filles, parce que c’est lundi… On s’était dit que voilà, ils (les Bleus) ont eu la chance de jouer le premier week-end des Jeux olympiques et c’est plein, mais c’est incroyable. Déjà quand on rentre… Rien qu’à l’échauffement, je crois qu’on n’a jamais couru aussi vite à l’échauffement. On sent qu’ils nous poussent, qu’ils suivent le match et c’est dingue. Et il faut que ça continue parce que c’est ça aussi qui nous galvanise, pour aller chercher tous les ballons qu’on est allés chercher. »

Même sensation chez Dominique Malonga, également impressionnée par la ferveur du public présent.

« J’ai déjà fait Bercy à la Coupe de France mais ça m’impressionne plus ici. C’est vraiment une grande salle, très large, il y a de la profondeur donc les dimensions sont vraiment énormes. Et puis on est en France donc le public est galvanisé, ils nous suivent, ils scandent. La première fois que tu rentres dans la salle pour aller t’échauffer, tu es vraiment pris dans ce mouvement donc c’est très impressionnant. »

Pour les Bleues, l’hymne fut ainsi un moment particulièrement fort alors qu’il était repris en choeur par (quasiment) toute la salle. De quoi faire frissonner Gabby Williams.

« J’ai failli pleurer pendant la Marseillaise » reconnait-elle. « C’était un moment incroyable. C’était le premier match que ma famille a vu de moi, en live, en Equipe de France. Donc beaucoup d’émotions pour moi ce soir. »

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq