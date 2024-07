Preview | France – Japon, changement de style

Le premier match face au Brésil était la clé de ce premier tour pour Victor Wembanyama & Co, car une défaite aurait quasiment condamné les Bleus. En l’emportant, ils se sont par contre ouverts le chemin des quarts…

Car en s’imposant face au Japon, cet après-midi (17h15), l’Equipe de France aura neuf orteils et demi dans le Top 8 de la compétition. Seul un scénario cataclysmique (victoires du Brésil face à l’Allemagne et au Japon, grosse défaite des Bleus face à la « Mannschaft » pour une égalité à trois où les Bleus finiraient moins bon troisième des poules…) pourrait ainsi empêcher les Bleus de rejoindre Paris pour la deuxième phase de la compétition.

Limiter les pertes de balle, insister sous le cercle

Pour les Bleus, l’objectif est très clair : utiliser leur avantage de taille pour matraquer le Japon sous le cercle, tout en évitant à son adversaire d’imposer son rythme de jeu rapide, notamment en limitant les pertes de bale.

« Diminuer le nombre de pertes de balle, ce sera toujours important. L’objectif, c’est de descendre en dessous de 12. Ça, c’est fondamental » explique ainsi Vincent Collet. « Mais il faut surtout s’adapter à l’adversité. Là, on va jouer contre une équipe qui joue « up tempo », qui court de partout, avec des meneurs qui sont des feu follets, difficiles à contrôler. On sait que Hachimura et Watanabe ont une vraie capacité de tir, donc il faudra aussi qu’on laisse peu d’espaces à cette équipe sur ce point-là. C’est une équipe qui ne s’appuie pas beaucoup sur le jeu intérieur donc il faudra que nos intérieurs soient capables d’aller défendre au large, pour ne pas laisser d’espaces. Et puis après, il faudra faire comme on l’a fait (face au Brésil), soit appuyer là où on est dominant, c’est-à-dire dedans. »

Avec les 2m23 de Victor Wembanyama, les 2m16 de Rudy Gobert mais également l’impact physique de Matthias Lessort et Guerschon Yabusele près du cercle, les Bleus ont toutes les armes nécessaires pour réussir cette stratégie.

Le Japon joue à quitte ou double avec son adresse de loin

« Évidemment, ils vont jouer poste bas » nous expliquait Yuta Watanabe. « C’est clair qu’on a un désavantage de taille et qu’ils vont l’utiliser. Il faut qu’on soit prêt, qu’on soit physique. On ne peut pas tout arrêter. Ils vont faire des « runs », on le sait. On n’a pas le temps de baisser la tête, il faut qu’on garde la tête haute. »

Le Japon va de son côté essayer de jouer vite, en mettant la pression sur les porteurs du ballon français, pour s’offrir des contre-attaques et des paniers rapides. Et ainsi faire douter le plus longtemps possible les Bleus.

« Ce qu’on doit faire, c’est jouer vite, shooter beaucoup de 3-points, maintenir un rythme rapide » continuait Yuta Watanabe, en misant sur un gros soir d’adresse pour faire tomber les Bleus. Rendez-vous à 17h15 !

CINQ MAJEUR DU JAPON

Yuki Kawamura – Hirotaka Yoshii – Yuta Watanabe – Rui Hachimura – Josh Hawkinson

EFFECTIF DU JAPON

Yudai Baba (1m95, 28 ans)

Rui Hachimura (2m05, 26 ans)

Josh Hawkinson (2m08, 29 ans)

Makoto Hiejima (1m91, 33 ans)

Akira Jacobs (2m03, 20 ans)

Yuki Kawamura (1m72, 23 ans)

Kai Toews (1m88, 25 ans)

Yuki Togashi (1m67, 30 ans)

Keisei Tominaga (1m88, 23 ans)

Hugh Watanabe (2m07, 25 ans)

Yuta Watanabe (2m06, 29 ans)

Hirotaka Yoshii (1m96, 26 ans)

DIFFUSION

La rencontre entre la France et le Japon devrait être diffusée sur France 3 et Eurosport 6, à partir de 17h15.