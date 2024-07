Yuta Watanabe : « C’est clair qu’on a un désavantage de taille et que la France va l’utiliser »

46 à 20. Face à l’Allemagne, en ouverture, le Japon s’est fait matraquer dans la raquette par la « Mannschaft », qui a utilisé le moindre « matchup » favorable pour aller pilonner les petits joueurs japonais.

Capitaine de la sélection nippone, Yuta Watanabe ne s’attend d’ailleurs pas à autre chose face à la France…

« Évidemment, ils vont jouer poste bas » nous confiait-il ainsi. « C’est clair qu’on a un désavantage de taille et qu’ils vont l’utiliser. Il faut qu’on soit prêt, qu’on soit physique. On ne peut pas tout arrêter. Ils vont faire des « runs », on le sait. On n’a pas le temps de baisser la tête, il faut qu’on garde la tête haute. »

Comme chez les femmes, l’Equipe du Japon tente de compenser ce manque de taille par du rythme et des 3-points.

« Il faut qu’on joue un match à tempo rapide, qu’on joue notre jeu. Et voir ce qui arrive »

« Ce qu’on doit faire, c’est jouer vite, shooter beaucoup de 3-points, maintenir un rythme rapide » expliquait ainsi celui qui a récemment décidé de quitter la NBA pour rentrer au Japon.

Une stratégie validée par Tom Hovasse, le sélectionneur, qui avait réussi à emmener la sélection féminine jusqu’en finale des Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, avant de prendre la direction de la sélection masculine.

« Ils ont un avantage de taille évident. Il faut qu’on joue un match à tempo rapide, qu’on joue notre jeu. Et voir ce qui arrive. Je crois qu’on a shooté à 38%, ou 35%, sur ce match (face à l’Allemagne) donc on va devoir prendre feu pour ce match face à la France » expliquait ainsi le technicien américain, insistant sur la réduction des temps faibles, « des séquences de deux à trois minutes où l’écart passe de 8 à 14 ou 16 points… »

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq