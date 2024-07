Le stade Pierre-Mauroy s’est encore dégarni pour cette rencontre entre les Etats-Unis et le Japon, dans le tableau féminin, mais il reste tout de même encore bien plus de 10 000 personnes pour mettre l’ambiance.

Des fans qui peuvent très vite observer l’opposition de style entre les deux formations. Du côté japonais, on impose une très grosse pression sur le porteur de balle pour perturber la remontée du ballon et court-circuiter les circuits de balle classiques. Et ça fonctionne, avec des joueuses américains qui cafouillent et perdent des ballons.

Comme lors des derniers Jeux olympiques, qu’elles avaient terminé avec une belle médaille d’argent autour du cou, les Japonaises jouent sur un rythme particulier, en misant à fond sur leur vitesse et le maximum de tirs de loin.

De quoi leur permettre de rester à portée (22-15) à la fin du premier quart-temps, malgré l’impact des 2m06 de Brittney Griner, qui multiplie les prises de position poste bas, et les rebonds offensifs.

Une sacrée opposition de styles

Le deuxième quart-temps offre toujours la même opposition de styles, entre les Japonaises de Mai Yamamoto qui artillent à tout-va et des Américaines qui utilisent au maximum leur avantage de taille, en associant toujours deux joueuses du trio Brittney Griner – A’ja Wilson – Breanna Stewart. Et Team USA ne parvient pas à faire l’écart (50-39), la faute à un vilain 1/12 derrière la ligne à 3-points, contre 9/23 pour leurs adversaires !

Pour limiter l’impact de la pression japonaise, Team USA multiplie les coupes dans le dos, et ça fonctionne, l’écart atteignant les +20 (69-49), obligeant Toru Onzuka à prendre un temps-mort.

Derrière 24 points de A’ja Wilson, 20 points de Breanna Stewart et 11 points de Brittney Griner (soit 70% des points de leur équipe…), les Etats-Unis ont ainsi fait l’écart (79-57) après trois quart-temps.

Sabrina Ionescu fait un peu remonter le pourcentage d’adresse à 3-points de son équipe dans le quatrième quart-temps et Team USA continue de faire gonfler son avance. Résultat final : 102-76.

