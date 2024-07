Un contrat record pour Yuta Watanabe au Japon

Le retour au pays est désormais officiel. Selon les informations de BasketNews, confirmées par un communiqué du club, Yuta Watanabe s’est officiellement engagé avec les Chiba Jets, au Japon. Une piste évoquée le mois dernier.

À 29 ans, le Japonais a donc décidé de quitter les Grizzlies et la NBA, alors qu’il disposait pourtant d’une « player option » à 2.7 millions de dollars pour la saison prochaine. Mais le club japonais avait des arguments financiers à faire valoir : son contrat pourrait dépasser les 5 millions de dollars (sur plusieurs années ?), ce qui en ferait le joueur le mieux payé de l’histoire de la B.League.

« Je veux juste jouer au basket. Je veux entrer en jeu, et faire ce que je travaille à l’entraînement. Je me suis accroché pendant que j’avais la vingtaine, mais désormais, j’espère jouer au basket comme je le souhaite. Le niveau du basket japonais augmente et je veux jouer des matches où il y a une grosse intensité », défendait l’ailier, fatigué de jouer les utilités dans la Grande Ligue.

On rappelle que les Chiba Jets sont l’un des plus gros clubs du championnat local avec quatre finales depuis la création de la ligue en 2016, et un titre (2021). Mais avant de rentrer au pays, Yuta Watanabe sera aux JO de Paris avec sa sélection.

Une équipe qu’il avait menacée de quitter l’an dernier, en prenant sa retraite internationale, si elle ne parvenait pas à se qualifier pour le tournoi olympique. Dix-neuvième de la Coupe du monde, sa sélection est parvenue à décrocher son ticket direct pour Paris 2024 en tant qu’équipe d’Asie la mieux classée de la compétition mondiale.

Cette année, contrairement à la Coupe du monde, Yuta Watanabe pourra compter sur la présence de l’autre nom majeur du basket japonais, Rui Hachimura. Il y a deux semaines, le gaucher indiquait toutefois être dans le flou physiquement en raison d’une blessure au mollet.

Le Japon, 26e nation au classement FIBA, participera pour la 8e fois au tournoi olympique. L’hôte des JO de 2020 disputera ainsi deux éditions consécutives de la compétition pour la première fois depuis 1972 et 1976.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.