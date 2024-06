Yuta Watanabe sur le point de signer avec les Chiba Jets pour rentrer au Japon

À 29 ans, Yuta Watanabe a décidé de quitter la NBA, alors qu’il dispose pourtant d’une « player option » à 2.7 millions de dollars pour la saison prochaine. Il va donc laisser les Grizzlies, où il n’aura joué que cinq matchs.

« Je veux juste jouer au basket. Je veux entrer en jeu, et faire ce que je travaille à l’entraînement » expliquait-il. « Je me suis accroché pendant que j’avais la vingtaine mais désormais, j’espère jouer au basket comme je le souhaite. Le niveau du basket japonais augmente et je veux jouer des matches où il y a une grosse intensité ».

Retour au Japon après les Jeux olympiques

Fatigué de jouer les utilités en NBA, alors qu’il semblait avoir trouvé son rôle chez les Nets, et que Kevin Durant l’avait recruté chez les Suns, il a notamment été échangé en cours de compagne par Phoenix…

« Je trouvais que les choses étaient difficiles… » détaillait-il, en proie à des soucis de santé mentale dans le Tennessee. « Durant ma vingtaine, mon objectif était de travailler en Amérique, quelle que soit la situation. Ne jamais abandonner, quoi qu’il arrive. C’était parfois amusant, mais c’était aussi beaucoup de travail. »

Selon BasketNews, il est en tout cas sur le point de signer avec les Chiba Jets, l’un des plus gros clubs de B.League, avec quatre finales depuis la création de la ligue en 2016, et un titre (2021).

Mais avant de rentrer au pays pour disputer le championnat local, Yuta Watanabe sera aux JO de Paris avec le Japon, son pays étant dans la poule B, celle de la France, de l’Allemagne et du vainqueur du TQO de Riga.

Yuta Watanabe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 15 12 29.4 12.5 70.0 0.3 1.8 2.1 0.5 0.7 0.3 0.4 0.1 2.6 2019-20 MEM 18 6 44.1 37.5 37.5 0.4 0.7 1.1 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 2.0 2020-21 TOR 50 15 43.9 40.0 82.8 0.7 2.5 3.2 0.8 1.1 0.5 0.4 0.4 4.4 2021-22 TOR 38 12 40.6 34.2 60.0 0.5 2.0 2.4 0.6 1.0 0.3 0.5 0.4 4.3 2022-23 BRK 58 16 49.1 44.4 72.3 0.5 1.9 2.4 0.8 1.4 0.4 0.4 0.3 5.6 2023-24 * All Teams 34 14 35.3 29.4 58.8 0.3 1.3 1.6 0.4 1.2 0.4 0.6 0.2 3.4 2023-24 * PHX 29 13 36.1 32.0 66.7 0.4 1.2 1.6 0.3 1.2 0.3 0.6 0.2 3.6 2023-24 * MEM 5 16 31.6 10.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.0 1.0 0.6 0.6 0.0 2.6 Total 213 13 42.6 37.0 67.5 0.5 1.8 2.3 0.6 1.1 0.4 0.4 0.3 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.