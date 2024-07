Summer League très réussie et gagnée pour Kel’el Ware

Avec son 15e choix lors de la Draft 2024, en misant sur Kel’el Ware, le Heat n’a visiblement pas manqué son coup. C’est même, jusqu’à maintenant, une vraie réussite. En effet, en six matches à Las Vegas, le pivot a compilé 18 points (61% de réussite au shoot), 8.3 rebonds et 1.5 contre de moyenne.

En plus de ses excellentes statistiques, il a remporté la Summer League avec le Heat et a été élu dans le cinq majeur de la compétition. Difficile de faire meilleur été. « C’était ma première ligue d’été, donc en faire partie avec les gars et gagner, c’est clairement une superbe sensation », dit Kel’el Ware.

Il s’imagine aux côtés de Bam Adebayo

En huit matches de Summer League, entre la California Classic et à Las Vegas, le pivot (2m13) a réussi cinq « double-double ». Dominer au rebond était son principal objectif, d’après son coach, durant ce premier été dans le monde de la NBA.

« On l’a mis au défi au quotidien de prendre le plus de rebonds et il adore ça », explique Dan Bisaccio. « On lui disait qu’il ne pouvait pas terminer avec moins de 10 rebonds. On avait besoin qu’il aille au rebond, qu’il protège le cercle. Il est déterminé dans ce domaine, il a accepté ce challenge et on va continuer d’insister sur ce point. Jusqu’à sa retraite. »

De telles performances ont permis au joueur de gagner en confiance – « j’en ai davantage en moi-même », confie-t-il – et il devrait rapidement s’imposer comme la doublure de Bam Adebayo, en offrant un mur défensif au Heat.

« Bam et moi, on peut jouer ensemble car on est complémentaires », va même plus loin Kel’el Ware. « Sa position, c’est ailier-fort, et je suis pivot. Ainsi, je peux protéger le cercle et faire ce que je sais faire. »