Jalen Wilson élu MVP de la Summer League

Le Heat a donc remporté la Summer League face aux Grizzlies, et dans le même temps, la NBA a dévoilé les récompenses de la ligue d’été. C’est Jalen Wilson, des Nets, qui a été désigné MVP de la compétition, avec 21.8 points de moyenne et de jolis pourcentages (47% de réussite au shoot, 55% à 3-pts).

Néanmoins, le joueur de Brooklyn n’est pas présent dans la première équipe type de la Summer League…

En effet, on retrouve des finalistes avec deux joueurs des Grizzlies, GG Jackson et Scotty Pippen Jr. – ce dernier espérait d’ailleurs être le MVP -, et un du Heat, avec Kel’el Ware. Jordan Miller et Reed Sheppard viennent s’ajouter à ce cinq.

Dans la seconde équipe, il y a donc le MVP Jalen Wilson, puis Bub Carrington, Donovan Clingan, Jaime Jaquez Jr. et Jarace Walker.

All-Summer League First Team

GG Jackson II (Grizzlies) – 22 points, 8.5 rebonds de moyenne

Jordan Miller, (Clippers) – 25.4 points

Scotty Pippen Jr. (Grizzlies) – 21.5 points, 8.7 passes, 5 rebonds

Reed Sheppard (Rockets) – 20 points, 5.3 passes, 4.8 rebonds

Kel’el Ware (Heat) – 18 points, 8.3 rebonds, 1.5 contre

All-Summer League Second Team

Bub Carrington (Wizards) – 15.8 points, 7.4 rebonds, 5.2 passes

Donovan Clingan (Blazers) – 9 points, 12.3 rebonds, 4.3 contres

Jaime Jaquez Jr. (Heat) – 26 points, 8 rebonds

Jarace Walker (Pacers) – 18 points 7.3 rebonds, 4.8 passes

Jalen Wilson (Nets) – 21.8 points