Le rookie Kel’el Ware marche sur les Mavericks

Bam Adebayo peut souffler, il aura une doublure la saison prochaine. Certes, Kel’el Ware n’est que rookie, et il ne faut pas s’attendre à ce qu’il explose dès sa première saison, mais le 15e choix de la Draft pourrait faire beaucoup de bien dans la raquette du Heat. Cette nuit, l’ancien intérieur d’Oregon a fait de gros dégâts face aux Mavericks avec 24 points à 9 sur 12 aux tirs, 10 rebonds et 3 contres dans la victoire de Miami (92-79). C’est lui qui tue le match dans la dernière période avec 12 points et 2 contres.

« On a vu pourquoi c’était un premier tour de Draft » a réagi Jared Dudley, le coach des Mavericks. « Avec sa taille, il a fait la différence dans le 4e quart-temps. Il a posé des écrans, il s’est ouvert au cercle, il a attrapé des passes lobées. Il a été un élément moteur ».

Meilleur marqueur, rebondeur et contreur du Heat, le rookie fait partie des meilleurs joueurs de l’été avec ses 18 points, 8.4 rebonds et 2.6 contres de moyenne après cinq matches.

C’est déjà son 3e « double-double » et il a toujours dépassé la barre des 10 points. « Je me dois de féliciter Kel’el car il fait un boulot de dingue » s’enthousiasme Dan Bisaccio, le coach du Heat en Summer League. « On continue de le défier en défense, et il répond à chaque défi. Il a contesté tout ce qui était près du cercle. On veut continuer de voir ça. Évidemment, il ne faut pas s’en contenter, mais je suis vraiment content de sa manière de diriger notre défense. »

Côté Dallas, Melvin Ajinça est sorti du banc, et il termine avec 8 points à 3 sur 9 aux tirs en 21 minutes. Les Mavericks n’ont toujours pas gagné en Summer League.

Dallas / 79 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Sharp 17 0/0 0/0 0/0 2 2 4 0 2 0 1 3 -5 0 6 O. Prosper 29 3/12 0/4 5/6 2 1 3 3 2 1 2 0 -10 11 6 E. Miller 28 3/8 0/2 2/2 2 6 8 3 2 4 3 0 -3 8 15 J. Gortman 29 7/15 3/8 2/2 0 1 1 3 5 2 3 0 -11 19 14 A.J. Lawson 27 8/14 3/7 3/4 0 6 6 1 1 1 2 0 -10 22 21 M. Ajinca 21 3/9 2/5 0/0 1 1 2 0 5 1 2 0 -4 8 3 W. Alatishe 3 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 1 0 -5 0 1 A. Fudge 13 4/11 0/3 0/0 2 1 3 0 2 1 1 1 -8 8 5 J. Lucas 17 1/3 1/3 0/0 1 0 1 1 0 0 2 0 -12 3 1 I. Whaley 7 0/1 0/0 0/0 0 3 3 1 2 1 0 0 +4 0 4 X. Johnson 11 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 3 2 1 0 -1 0 2 29/74 9/33 12/14 11 21 32 14 24 14 18 4 79 78 Miami / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Ware 31 9/12 0/1 6/9 3 7 10 0 3 1 2 3 +22 24 30 K. Johnson 19 3/5 1/2 2/3 0 2 2 0 1 1 0 1 -10 9 10 P. Larsson 30 4/12 1/5 4/5 1 5 6 3 3 0 1 1 +12 13 13 I. Stevens 31 3/5 2/4 4/4 0 4 4 8 2 1 5 0 +14 12 18 J. Christopher 25 3/13 1/7 2/2 3 2 5 2 3 4 5 0 +10 9 5 W. Washington 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 2 C. Swider 16 3/6 3/5 0/0 0 3 3 1 0 0 0 1 +1 9 11 C. Daniels 13 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 +11 3 1 Z. Pullin 9 1/1 0/0 0/0 1 1 2 2 1 0 3 0 -1 2 3 A. Williams 22 2/5 1/3 4/6 0 3 3 5 3 1 3 0 +8 9 10 30/63 10/29 22/29 8 28 36 21 16 8 20 6 92 103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.