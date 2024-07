Sean Elliott sauvé par son Apple Watch

Les montres connectées sont bardées de capteurs, et les plus évoluées sont capables de surveiller le sommeil, de prendre la température corporelle, de mesurer le taux d’oxygénation du sang ou bien sûr de prendre le pouls en temps réel. Modèle le plus vendu au monde, l’Apple Watch a ainsi déjà permis de sauver des vies, et ce week-end, c’est Sean Elliott qui peut en témoigner.

Dans un message posté sur Instagram, son épouse Claudia Zapata-Elliott révèle que l’ancien ailier des Spurs a été hospitalisé après avoir reçu une alerte de sa montre. Alors qu’il ne souffrait d’aucun symptôme, Sean Elliott a reçu une notification de sa montre : rythme cardiaque irrégulier.

Plus précisément, la montre soupçonnait un cas de fibrillation auriculaire (ou atriale). Sans traitement, cette pathologie multiplie le risque de subir un AVC ou de souffrir d’insuffisance cardiaque.

Transporté au centre Methodist Healthcare de San Antonio, Sean Elliott a subi une batterie de tests, et les médecins ont procédé à un choc électrique (cardioversion) afin de rétablir un rythme cardiaque normal. Aujourd’hui âgé de 55 ans, et consultant TV pour les Spurs, l’ancien coéquipier de David Robinson et Tim Duncan est déjà un miraculé puisqu’il avait repris sa carrière en 2000 après avoir subi une greffe de rein l’année précédente.