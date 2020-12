Distanciation physique : les joueurs vont devoir porter des bracelets connectés

Obligatoires dans la bulle, les bracelets connectés vont faire leur réapparition sur les poignets des joueurs, des coaches et d’autres membres des staffs. C’est ce qu’annonce ESPN qui explique que la NBA a décidé de lancer un programme de « contact tracing » à partir du 7 janvier, et les joueurs, les entraîneurs et les différents assistants porteront un bracelet Kinexon SafeZone. C’est ce qui se pratique en NFL depuis le début de saison.

Les personnes concernées devront le porter dans l’avion, le bus, pendant les entraînements, lors des déplacements de chez elles à la salle, et l’objectif est simple : mieux évaluer la distanciation physique entre les personnes d’une même franchise en dehors des matches. Ce sera obligatoire, comme dans la « bulle », et la NBA a débuté une période de test depuis le 23 décembre dernier. Les joueurs pourront s’en séparer pendant le match et à l’hôtel.

Ce bracelet connecté n’affiche pas les données de localisation, mais il enregistre les interactions entre personnes portant le même bracelet, qu’il s’agisse de la durée du contact et de la distance. Le but est de mieux cibler les personnes qui doivent être mis en quarantaine en cas de test positif dans une équipe.

La semaine dernière, à Houston, la NBA était dans l’incapacité de jauger le temps passé par John Wall, Eric Gordon et DeMarcus Cousins avec Kenyon Martin Jr lorsque ce dernier avait été testé positif, et la ligue avait décidé de placer plusieurs Rockets en quarantaine. Avec ce type de bracelet, l’évaluation sera plus précise.

« On ne veut pas placer quelqu’un en quarantaine si ce n’est pas nécessaire » résume un dirigeant de la NBA, sous couvert d’anonymat. Car limiter les quarantaines, c’est aussi limiter le risque d’annuler des matchs…