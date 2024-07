Pour la Serbie, la défaite face aux États-Unis ne change rien

Trois jours. Voilà ce que les Serbes ont devant eux pour tourner la page de ce match d’ouverture douloureux : une défaite de 26 points face aux Américains qui les cantonnent pour le moment à la dernière place du groupe C.

Quelques jours plus tôt, Svetislav Pesic avait déjà relativisé la portée de cette première rencontre. À l’issue de cette dernière, le sélectionneur serbe, cité par BasketNews, récidive : « On s’attendait à un tel match. »

Un match où les Serbes ont longtemps joué les yeux dans les yeux avec les superstars NBA. Après tout, à l’issue de la première mi-temps, Team USA ne menait que de 9 unités (58-49). Un moindre mal pour les coéquipiers de Nikola Jokic car Kevin Durant et LeBron James n’avaient pas encore raté le moindre tir !

« Pendant les vingt premières minutes ou plus, on avait le contrôle, surtout lorsqu’on exécutait nos schémas offensifs. Il est difficile de tout exécuter comme prévu, surtout contre une équipe forte. Ils ont été exceptionnels pour défendre sur le ballon et ont été physiques », remarque Svetislav Pesic.

Le grand écart avec Nikola Jokic sur le banc

Sans doute une référence à la fin du troisième quart-temps qui a tourné à la déconfiture pour les Serbes. On pense par exemple à cette interception musclée de LeBron James devant un Nikola Jovic trop tendre, avant une finition en contre-attaque avec autant de puissance du « King ».

On pense aussi aux difficultés pour les joueurs des Balkans de s’exprimer en attaque lorsque Nikola Jokic n’était pas sur le parquet, comme en cette fin de période. Les absences du maître à jouer de l’équipe ont été fatales, et parfaitement exploitées par les Américains.

81-81 au score lorsque le triple MVP était sur le terrain, et un terrible… 29-3 lorsqu’il était sur le banc.

Serbia was on the even playing field with Nikola Jokic being on the court versus Team USA #Paris2024 WITH JOKIC | 81-81

WITHOUT JOKIC | 3-29 pic.twitter.com/eEagSs7T6L — BasketNews (@BasketNews_com) July 28, 2024

« Tant qu’on restait dans nos systèmes, on était bons. Dès qu’on s’en écartait, on prenait des tirs prématurés, et nos tirs extérieurs n’étaient pas habituels pour nous », constate le coach sur la faible production offensive de son équipe après la pause (35 points) et la difficulté à générer de bons tirs.

Et puis il y a le talent américain, « l’impressionnante qualité individuelle » de chacun comme le dit Vasilije Micic. « Mais ce n’est pas une surprise. Ce n’est pas facile de jouer contre eux, mais on n’a pas été si mauvais. On a démarré avec beaucoup d’énergie, on a dû rester calmes et continuer à se battre», développe le meneur.

Rebondir face à Porto Rico

Insuffisant face à cette formation américaine qui a largement compensé ses maladresses ballon en main (17 ballons perdus) par une énorme adresse à 3-points (18/32).

Pour poursuivre leur aventure olympique, les Serbes doivent maintenant se pencher sur les dossiers du Porto Rico et du Soudan du Sud. « Ni une victoire ni une défaite contre les Américains ne change quoi que ce soit. On a encore deux matchs de poule à jouer pour nous qualifier pour les quarts de finale. Ce ne sera pas facile. On doit se concentrer sur notre jeu et nous préparer en conséquence », réclame Svetislav Pesic.

Et si l’idée de croiser à nouveau la route des Américains est souhaitée par Vasilije Micic, le sélectionneur prend de nouveau ses distances : « On ne pense pas du tout aux Américains, notre objectif est de gagner le prochain match. Chaque adversaire aura une motivation supplémentaire. On doit prendre les choses en main, corriger ce qu’on n’a pas bien fait aujourd’hui et aller de l’avant. »

Le rendez-vous est pris pour ce mercredi, à 17h15, face à Jose Alvarado et Porto Rico.

Photo FIBA.com