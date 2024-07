Shai Gilgeous-Alexander ne s’emballe pas après la victoire face aux Grecs

Ils ont pris l’avantage au score dès les premiers instants et n’ont jamais été menés du match. Shai Gilgeous-Alexander et la formation canadienne ont réussi leur entame de compétition en repoussant la Grèce, embarquée dans un match de traînard qui aurait pu basculer en sa faveur.

« On a fait beaucoup de bonnes choses. On a été agressifs pendant la majeure partie du match. Surtout en première mi-temps où on a été très bons, on a contrôlé le match », analyse « SGA » à l’issue de la rencontre, en vantant les prouesses défensives de sa formation.

Si Giannis Antetokounmpo a encore été impressionnant de facilité (34 points à 11/17 aux tirs), on ne peut pas en dire autant de ses coéquipiers. À l’exception de Kostas Papanikolaou (17 points), ils ont tous souffert niveau adresse. Le Canada a ainsi contenu son adversaire à un maigre 39% de réussite.

La Grèce a parfois eu beaucoup de mal à marquer, notamment dans le second quart-temps (seulement 16 points). Résultat : fort de son 22-9 passé après seulement six minutes de jeu, le Canada a viré confortablement en tête à la pause (48-38).

« Offensivement, je pense qu’on a eu de bonnes occasions sur la fin, mais on n’a pas réussi à les mettre. Ce n’est clairement pas une excuse, on peut toujours faire des stops et terminer le match de meilleure façon », juge Gilgeous-Alexander.

Un début d’embrouille avec Giannoulis Larentzakis

Terminer mieux dans le jeu, mais également en ne s’embrouillant pas avec un joueur adverse par exemple. Car au coup de sifflet final, une petite échauffourée est survenue au milieu du terrain, impliquant notamment Giannoulis Larentzakis et « SGA ».

« J’ai eu l’impression que le numéro 5 (Larentzakis) avait bousculé Nickeil (Alexander-Walker) après le coup de sifflet sans raison, alors je voulais juste lui faire savoir qu’on ne joue pas comme ça », justifie-t-il.

Rien de bien méchant donc pour l’arrière qui a signé une première sortie convaincante avec ses 21 points (5/10 aux tirs et 9/10 sur la ligne), 7 passes et 5 rebonds. Et quelques tirs de grande classe, convertis malgré une grosse pression défensive. « C’était OK, j’aurais pu faire mieux. Mais je prends la victoire », réagit-il malgré tout.

Alors que son équipe va enchaîner face à l’Australie de Josh Giddey, puis l’Espagne, au cœur de ce groupe de la mort, le joueur du Thunder mise sur une montée en puissance au fil du tournoi.

« On doit continuer de s’améliorer à tous les niveaux. Moi-même, le premier cinq, le banc. Il faut continuer à construire une continuité, continuer à jouer dur. Plus on joue, plus on construit ça, plus on sera une meilleure équipe, en espérant qu’on atteigne notre pic à la fin du tournoi », vise-t-il ainsi.

Photo FIBA.com