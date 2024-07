Chimezie Metu file en Espagne

Passé par les Suns puis les Pistons cette saison (6.5 points et 3.8 rebonds de moyenne), Chimezie Metu a décidé de rejoindre l’Europe, et plus précisément l’Espagne où un contrat lui a été proposé par Barcelone. Il s’agira de sa première expérience hors des Etats-Unis, après avoir passé les six premières années de sa carrière en NBA.

Intérieur de complément à ses débuts dans la ligue, du côté de San Antonio, le Nigérian a ensuite peu à peu renforcé son statut dans la ligue, à partir de son passage à Sacramento. Néanmoins, ses dernières performances ne lui ont pas permis de retrouver un contrat aux États-Unis en vue de la saison prochaine, et le voilà qui fait le choix de rejoindre un cador du championnat espagnol et du continent européen.

À 27 ans, Chimezie Metu retrouvera Jabari Parker, Willy Hernangomez, Jan Vesely, Tomas Satoransky, Alex Abrines ou encore Nicolas Laprovittola au sein du toujours dense effectif barcelonais.

Chimezie Metu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 29 5 32.8 0.0 76.5 0.3 0.9 1.2 0.5 0.5 0.2 0.5 0.1 1.8 2019-20 SAN 18 6 57.1 0.0 76.9 0.7 1.2 1.8 0.6 0.4 0.2 0.6 0.3 3.2 2020-21 SAC 36 14 50.8 35.1 72.1 0.9 2.3 3.1 0.8 1.6 0.4 0.8 0.5 6.3 2021-22 SAC 60 21 45.2 30.6 78.0 0.6 5.0 5.6 1.0 1.6 0.9 1.0 0.5 8.9 2022-23 SAC 66 10 58.9 23.7 74.0 0.7 2.3 3.0 0.6 1.2 0.3 0.5 0.3 4.9 2023-24 * All Teams 51 17 50.4 29.8 90.6 0.8 3.0 3.8 0.9 1.4 0.8 1.0 0.3 6.5 2023-24 * PHX 37 12 50.8 29.4 88.4 0.7 2.3 3.0 0.5 1.1 0.5 0.7 0.2 5.0 2023-24 * DET 14 29 50.0 30.2 95.2 1.2 4.8 6.0 1.9 2.3 1.7 1.8 0.5 10.5 Total 260 14 49.5 29.8 78.7 0.7 2.8 3.5 0.8 1.3 0.5 0.8 0.4 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.