En Summer League, Josh Okogie s’improvise… photographe

Les deux matchs de Summer League entre les Lakers et les Rockets puis les Suns et les Warriors ont été le théâtre d’une scène inédite. Parmi les photographes, se trouvait en effet un joueur NBA, Josh Okogie, équipé de son appareil photo personnel, un Sony Alpha 7 III.

L’arrière de 25 ans, qui vient de re-signer à Phoenix, s’est ainsi découvert une nouvelle passion depuis son séjour à Milan pour la « Fashion Week », où il a fait l’acquisition de son appareil photo.

Josh Okogie a donc profité de la Summer League pour s’exercer en direct. Si le résultat n’est pas encore à la hauteur de ses espérances, le jeune photographe progresse. Surtout, il s’éclate, et c’est bien là l’essentiel à ce stade.

« Je ne suis pas encore bon », a-t-il reconnu. « Je dirais que 90 à 95% de mes photos sont nulles, mais j’ai l’impression de m’être amélioré, légèrement, chaque jour où j’ai pris des photos. J’ai compris comment fonctionne l’appareil photo, comment faire les réglages, comment faire la balance des blancs et tout ça. C’est vraiment cool ».

Une future reconversion en vue

La photo, c’est en fait bien plus qu’une amourette d’été pour Josh Okogie. Le joueur a confié avoir toujours porté attention aux photographes accrédités en NBA, notamment David Sherman et Barry Gossage, qu’il a côtoyés respectivement à Minnesota et Phoenix de façon régulière et dont il apprécie le trail.

Il a également cité l’ancien joueur de MLB Randy Johnson, ou de NFL Larry Fitzgerald, tous reconvertis dans la photo après leur carrière, comme exemples dont il aimerait suivre les traces.

Pour ce qui est de la NBA, Josh Okogie a mentionné deux clichés qui l’ont marqué, la très fameuse photo avec Dwyane Wade au premier plan et LeBron James à la conclusion, et un deuxième choix plus étonnant…

« Quand on parle de photos en NBA, il y a le alley-oop Dwayne Wade et LeBron (qui n’est en fait pas un alley-oop, ndlr). Il faut aussi évoquer la photo du All-Star Game entre LeBron et Kobe que Drake a photobombée ».

La photographie de sport, c’est évidemment dans ce domaine que le joueur voudrait s’orienter. Et c’est loin d’être le choix le plus simple puisqu’il exige une grande réactivité en plus des compétences techniques.

« Ça va très vite. Chaque fois qu’un joueur fait un dunk, le temps que je prenne une photo, il a déjà fini son dunk et il est déjà en train de revenir en défense. Pour moi, tout allait très vite au début… J’ai l’impression que le plus gros progrès que j’ai à faire, c’est de m’adapter à la vitesse du jeu. Non seulement anticiper, mais aussi d’être dans le bon angle pour prendre la meilleure photo. Parce qu’on veut que la photo reproduise la sensation de l’action pour ceux qui n’étaient pas là ».

Josh Okogie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIN 74 24 38.6 27.9 72.8 0.6 2.4 3.0 1.2 2.2 1.2 0.9 0.5 7.7 2019-20 MIN 62 25 42.7 26.6 79.6 1.4 2.9 4.3 1.6 2.2 1.1 1.4 0.4 8.6 2020-21 MIN 59 20 40.2 26.9 76.9 1.1 1.6 2.6 1.1 2.1 0.9 0.7 0.5 5.4 2021-22 MIN 49 11 40.4 29.8 68.6 0.6 0.8 1.4 0.5 1.1 0.5 0.5 0.2 2.7 2022-23 PHX 72 19 39.1 33.5 72.4 1.5 2.0 3.5 1.5 1.6 0.8 0.9 0.5 7.4 2023-24 PHX 60 16 41.7 30.9 74.5 1.2 1.3 2.6 1.1 1.1 0.8 0.6 0.4 4.6 Total 376 20 40.2 29.3 74.8 1.1 1.9 3.0 1.2 1.8 0.9 0.8 0.4 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.