Les Suns conservent Josh Okogie

Mission réussie pour Josh Okogie. L’arrière-ailier avait accepté de signer un contrat d’un an seulement l’été dernier afin d’avoir le privilège d’évoluer aux côtés du trio Beal-Booker-Durant et de montrer qu’il avait sa place à ses côtés. L’objectif était de convaincre et d’être en position de force pour signer un meilleur contrat cet été, ce qu’il a fait jeudi.

The Athletic a en effet annoncé qu’un accord avait été trouvé entre les représentants du joueur et la direction des Suns, portant sur un contrat de 16 millions de dollars sur deux ans. Précision notable : seule la première année est garantie. Les Suns ont visiblement été satisfaits de l’apport global de leur « role player », capable d’évoluer et surtout de défendre sur plusieurs postes. Pour leur joueur aussi, c’est une satisfaction, même s’il va encore devoir charbonner puisque la deuxième année n’est donc pas garantie, et qu’il devrait à nouveau se retrouver free agent dans un an.

Nos confrères précisent que plusieurs équipes suivaient Josh Okogie, ce qui a sans doute poussé Phoenix a faire un effort pour le conserver.

Josh Okogie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIN 74 24 38.6 27.9 72.8 0.6 2.4 3.0 1.2 2.2 1.2 0.9 0.5 7.7 2019-20 MIN 62 25 42.7 26.6 79.6 1.4 2.9 4.3 1.6 2.2 1.1 1.4 0.4 8.6 2020-21 MIN 59 20 40.2 26.9 76.9 1.1 1.6 2.6 1.1 2.1 0.9 0.7 0.5 5.4 2021-22 MIN 49 11 40.4 29.8 68.6 0.6 0.8 1.4 0.5 1.1 0.5 0.5 0.2 2.7 2022-23 PHX 72 19 39.1 33.5 72.4 1.5 2.0 3.5 1.5 1.6 0.8 0.9 0.5 7.4 2023-24 PHX 60 16 41.7 30.9 74.5 1.2 1.3 2.6 1.1 1.1 0.8 0.6 0.4 4.6 Total 376 20 40.2 29.3 74.8 1.1 1.9 3.0 1.2 1.8 0.9 0.8 0.4 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.