Les Mavericks cherchent toujours du renfort à l’arrière

Il y a deux semaines, on faisait déjà part de l’intérêt des Mavericks pour une recrue au poste de meneur. Et Marc Stein le confirme en précisant que Spencer Dinwiddie et Dennis Smith Jr. font bel et bien partie des pistes de la franchise texane.

En l’occurrence, les deux joueurs sont déjà passés par Dallas. Pour Spencer Dinwiddie, c’était entre 2022 et 2023 (17.1 points, 4.9 passes, 3.1 rebonds) et son intégration a été une réussite. Pour Dennis Smith Jr, c’était entre 2017 et 2019 (14.5 points, 4.9 passes, 3.5 rebonds, 1.1 interception), mais l’arrivée de Luka Doncic avait eu raison de son développement dans le Texas.

Deux champions NBA 2020 réunis à Dallas ?

Outre le duo Dinwiddie/Smith Jr, Marc Stein indique que Talen Horton-Tucker est aussi une option pour les Mavericks dans leur « backcourt ». Certes plus jeune (23 ans) que Spencer Dinwiddie (31 ans) et Dennis Smith Jr. (26 ans), « THT » a l’expérience d’un titre NBA (en 2020 avec les Lakers) et sa marge de progression semble encore intéressante, malgré son bilan contrasté au Jazz (10.5 points, 3.6 passes, 2.9 rebonds).

En l’état, c’est Spencer Dinwiddie qui est le mieux placé pour revenir à Dallas, au sortir de son passage pourtant décevant chez les Lakers (6.8 points, 2.4 passes, 1.7 rebond). Des Lakers qu’il avait d’ailleurs préféré rejoindre malgré un intérêt des Mavs, justement.

Enfin, ce même Marc Stein rapporte que Markieff Morris pourrait quant à lui être re-signé par la direction texane, puisque sa présence dans le vestiaire est valorisée. Début juillet, le vétéran de bientôt 35 ans, sacré champion en 2020 également, a même annoncé tout seul sa prolongation au sein du finaliste NBA en titre, mais elle n’a toujours pas été officialisée depuis.