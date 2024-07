Klay Thompson ou non, Brandin Podziemski promet des Warriors revanchards

15%. Même s’il scorait moins que durant ses plus belles années, Klay Thompson pesait tout de même 15% des points des Warriors l’an dernier, avec environ 18 points par match. Son départ va redistribuer les cartes et Brandin Podziemski est de ceux, comme Jonathan Kuminga, qui pourraient en profiter le plus.

« On est heureux de cette opportunité qu’on va tous avoir. Ce sera la seconde saison qu’on joue ensemble pour la plupart d’entre nous », rappelle le 19e choix de la Draft 2023, élu dans le meilleur cinq rookie l’an dernier.

« Ajouter De’Anthony (Melton), Kyle (Anderson) et Buddy (Hield) en plus de nos choix de Draft, ça promet d’être sympa », se projette l’arrière, parmi les meilleurs rebondeurs de cette Summer League (18.5 points, 9.5 rebonds et 6.5 passes en deux rencontres).

Du sang neuf pour une équipe dont la saison passée s’est terminée en eau de boudin, avec une élimination dès la première manche de « play-in » face aux Kings. Champions il y a deux ans, les Warriors espèrent relever la tête.

Des vétérans cherchent à se réinventer

« Chacun de nous a pris les choses personnellement à la fin de l’année dernière, le fait de ne pas avoir accompli ce qu’on voulait. Le développement des joueurs en interne a été de très haut niveau pour nous tous. Nos jeunes et même nos vétérans comme Gary (Payton) et Loon (Kevon Looney), ils essaient de transformer un peu leur jeu », constate Brandin Podziemski, qui a hâte de retrouver ce groupe.

Et qui a aussi hâte d’affronter son ancien coéquipier, devenu un mentor l’an dernier, Klay Thompson. Il y a quelques jours, ce dernier a d’ailleurs passé un coup de fil à son ancien rookie. « Il m’a dit que je serai toujours un frère pour la vie, c’est vraiment cool. »

Un frère dont il a beaucoup appris de par son leadership. « C’est quelque chose que vous ne pouvez pas simplement chercher sur Google ou YouTube quand vous recevez des conseils de quelqu’un comme lui. Donc j’ai apprécié sa présence, tout ce qu’il a partagé avec moi par rapport à ce qu’il se passe sur le terrain et en dehors », termine-t-il.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2 Total 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2

