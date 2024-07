Le nouveau coloris de la KD 17 envoie du lourd

Nike ne chôme pas pour mettre en avant la KD 17 en poursuivant un rythme effréné de nouveaux coloris. Le « Producer Pack », qui met cette année en avant les producteurs musicaux The Alchemist, Metro Boomin et Bink, est désormais disponible en Europe, et d’autres versions comme la KD 17 « Penny » en hommage à Penny Hardaway, ont également fait mouche.

La prochaine KD 17 va s’inscrire dans cette même dynamique avec un nouveau coloris qui risque de faire un tabac. Le modèle se compose d’une tige en mesh principalement noire assortie de finitions en rouge, sur les renforts latéraux en TPU ondulés remontant jusqu’aux œillets.

Le logo de KD sur la languette, ainsi que la pastille « EASY » et l’inscription « Kevin Durant » sur le talon ressortent également en rouge, tandis que le « Swoosh » latéral apparaît en blanc.

Ce prochain coloris de la KD 17 est annoncé pour le 1er août, au prix de 150 dollars.

Notre verdict de la KD 17 Nike est resté sur la même méthode pour faire de la KD 17 une affaire qui roule. La 17e chaussure signature de Kevin Durant a osé le changement sur le design tout en gardant les mêmes garanties sur le plan technique, avec une semelle correspondant à ceux qui ont apprécié les KD précédentes, un peu rigide mais tout de même convenable au niveau du confort, et avec une très bonne traction. Au-delà du choix du design de la tige, que certains verront comme du réchauffé, c’est avant tout sur ses qualités « basket » que la paire va miser pour conserver sa place parmi le haut du panier, avec également un bon maintien pour couronner le tout. La KD 17 n’a pas bénéficié d’une exposition optimale pour l’instant, la faute à l’élimination aussi sèche que prématurée des Suns en playoffs. Mais avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la prochaine saison, la 17e chaussure signature de KD a encore de quoi montrer ce qu’elle a sous le capot.

