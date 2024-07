Les Jeux olympiques 2012, un tournant pour Kevin Durant

Alors qu’il va bientôt retrouver les parquets après avoir été freiné par une blessure au mollet, Kevin Durant va disputer les Jeux olympiques pour la quatrième fois de suite. Il est de toutes les aventures olympiques de Team USA depuis 2012 à Londres.

C’est justement ce premier moment, passé en compagnie de Kobe Bryant et LeBron James, qui fut le plus marquant. Certes, l’ailier avait brillé lors de la Coupe du monde 2010, mais il a vraiment explosé deux ans après, en confirmant au niveau supérieur et avec les deux meilleurs joueurs du monde à ses côtés, dans la capitale londonienne.

« 2012 fut un tournant dans ma carrière », n’hésite pas à avancer le triple médaille d’or. « J’étais entouré de géants au quotidien. Je les voyais faire et j’ai beaucoup appris d’eux. »

Il a terminé le tournoi avec 156 points inscrits en huit matches, soit le record pour des Jeux olympiques sous les couleurs américaines, et 19.5 points de moyenne. C’est la seconde plus importante de l’histoire de USA Basketball aux JO, derrière les 20.7 points de moyenne de… Kevin Durant en 2021 (et six matches) à Tokyo.

« L’opportunité d’une vie » pour les jeunes

Douze ans plus tard, le MVP 2014 aura bientôt 36 ans (le 29 septembre) et il imagine que l’expérience de Paris sera bénéfique pour les jeunes Américains, comme fut celle de Londres pour lui. « On voit des jeunes loups comme Anthony Edwards, Tyrese Haliburton. Ils sont conscients que c’est l’opportunité d’une vie et ils en profitent. Ils sont impatients », juge-t-il.

Comme Stephen Curry également qui, a 36 ans, va découvrir la compétition olympique et de nouveau porter le même maillot que Kevin Durant, comme à Golden State entre 2016 et 2019.

« C’est génial et excitant. Il est à un stade de sa carrière où c’est sans doute la dernière chose qu’il veut cocher sur son CV », déclare le meilleur marqueur américain de l’histoire des Jeux avec 435 points. « Son énergie est très, très haute et être avec lui, c’est très cool. Il est incroyable, c’est un excellent gars à avoir dans un vestiaire, qui pense avant tout à l’équipe. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.6 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 Total 1061 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.