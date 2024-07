Droits TV : Adam Silver et la NBA veulent s’éviter une bataille juridique en 2035

Les propriétaires (malgré James Dolan…) ont donc validé le nouvel accord TV à 76 milliards de dollars de la NBA.

Pour rappel, ESPN/ABC va ainsi conserver le premier lot pour 2.6 milliards de dollars par an, avec donc toujours l’exclusivité de la diffusion des Finals, d’une finale de conférence, de plusieurs matchs en « prime time » chaque semaine, de matchs WNBA et d’une partie des droits internationaux.

À la justice de trancher ?

Pour 2.5 milliards de dollars par an, NBC s’est placé sur le deuxième lot, avec une émission « Basketball Night in America » qui prendra la place de l’émission équivalente sur le football américain, chaque dimanche, à la fin de la saison NFL. La chaîne diffusera aussi des rencontres le jeudi soir durant la saison régulière, ainsi que le lundi sur son service de streaming, Peacock.

Enfin, pour 1.8 milliard de dollars par an, Amazon devrait de son côté obtenir le troisième lot, avec la NBA Cup, le Play-In, des matchs de saison régulière et des playoffs avec une finale de conférence (en alternance avec NBC), des matchs WNBA ainsi que des droits de diffusion à l’international.

Sauf que ce n’est pas officiellement bouclé puisque la maison-mère de TNT, Warner Bros. Discovery, a encore quelques jours pour formuler une contre-offre, en égalant l’une des propositions, et ainsi récupérer l’un des lots.

Considérant, que les lots A et B sont trop chers, le groupe serait tenté d’essayer de récupérer le lot C, celui d’Amazon. Le souci, c’est que cela pourrait déboucher sur une bataille judiciaire, les dirigeants de la NBA et ceux de TNT n’étant pas d’accord sur ce que « égaler » signifie.

Eviter la même situation en 2035

Est-ce qu’il s’agit simplement d’offrir la même somme qu’Amazon ? Ou est-ce qu’il s’agit d’une offre qui « égale » aussi l’exposition offerte par Prime Video, un service de streaming qui touche beaucoup plus de personnes que Max, le service équivalent de Warner Bros. Discovery ? Peut-être que c’est la justice qui va trancher.

Dans tous les cas, le nouvel accord débutera pour la saison 2025/26, et prendra fin à l’issue de la saison 2035/36.

Il faudra donc négocier à nouveau en 2035 et, pour éviter de se retrouver dans la même situation (qui a d’ailleurs compliqué les négociations avec les différents groupes…), The Athletic explique que la NBA a cette fois refusé à ESPN/ABC, NBC et Amazon d’inclure des clauses leur permettant de rester diffuseur en égalant simplement les offres extérieures. La NBA ne sera donc plus un « free agent protégé » en 2035…