Même s’il explique avoir travaillé l’exercice, Bam Adebayo n’a jamais tenté plus de quatre tirs à 3-points lors d’un match NBA. Il n’en a jamais marqué plus de deux non plus. Et pourtant, mercredi, c’est un Bam Adebayo en mode sniper qui a fait très mal à la Serbie en match de préparation pour les Jeux olympiques de Paris. Le 3/5 de loin de l’intérieur du Heat ouvre de nouvelles perspectives à Team USA en vue de la compétition, mais pose aussi un nouveau problème de riche à Steve Kerr dans le gestion de son pléthorique effectif.

Dans la foulée d’un premier tour de playoffs durant lequel il a été contraint de prendre ses responsabilités en attaque en l’absence de Jimmy Butler, Bam Adebayo a confirmé qu’il pouvait être plus qu’un intérieur de devoir pour la sélection américaine. Au point d’être surnommé le « nouveau Splash Brother » puis « Bam Bam Splash » par LeBron James. « Ici entre en scène le vrai Splash Brother » s’est pour sa part amusé l’intérieur devant les médias après avoir pris la place de Stephen Curry.

Adebayo – Davis, duo d’enfer

Pas attendu comme un des scoreurs majeurs de Team USA, Bam Adebayo a été déterminant mercredi, les Etats-Unis prenant le large durant son passage sur le terrain, en particulier dans le deuxième quart-temps. De 44-40 pour les champions olympiques en titre, l’écart a enflé à 59-45 à la pause avec le superbe passage de Bam Adebayo.

L’association du joueur du Heat avec Anthony Davis aux postes 4 et 5 a fait des ravages, avec un +19 pour Team USA quand les deux compères composaient la raquette. Mouvement, présence athlétique, qualités défensives, et même ce soupçon plutôt inattendu d’adresse extérieure, l’alchimie entre les deux All-Stars saute aux yeux.

« Je regarde simplement des vidéos, on en parle ensemble et on fait les petits ajustements à l’entraînement, à essayer de rendre ça cohérent et fluide » a décrypté Bam Adebayo au sujet de son association avec « AD ». « J’ai le sentiment qu’on en a plus sous le capot, on progresse en ce moment et c’est ce que l’on doit faire. »

Vers un rôle conservé en sortie de banc

Avec ses 17 points à 6/9 au tir, 8 rebonds (dont 4 offensifs) et 3 passes décisives en 19 minutes pour Bam Adebayo, et 7 points, 6 rebonds et 6 contres en 16 minutes pour Anthony Davis, le secteur intérieur du banc étasunien a fait la différence. Dans le même temps, Nikola Jokic terminait en face à 6/19 au shoot, et seulement 2 passes décisives.

De quoi rabattre les cartes sur les rotations en vue de Paris ? Pas pour Steve Kerr, qui a confirmé Joel Embiid comme titulaire garanti, aux côtés de LeBron James et Stephen Curry. « J’aime ces trois gars dans notre cinq de départ » a assuré le sélectionneur de Team USA. Le pivot des Sixers semble pourtant encore bien emprunté (8 points à 2/8 mercredi après sa sorte totalement manquée contre le Canada la semaine passée).

Son +/-, l’écart de score entre les deux équipes quand il était sur le parquet, n’était que de +5 dans un succès pourtant confortable 105-79. Contre +21 pour Anthony Davis et +22 pour Bam Adebayo, le meilleur de Team USA.