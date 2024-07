La LeBron 21 passe enfin au rose

L’histoire retiendra que c’est avec des LeBron 20 au coloris rose « flashy » que LeBron James était officiellement devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA le 7 février 2023, détrônant Kareem Abdul-Jabbar. On attendait donc avec impatience de voir la LeBron 21 qui allait lui succéder avec un coloris similaire.

C’est finalement le 16e coloris officiel de la 21e chaussure signature de LeBron James qui aura été le bon, avec ce modèle baptisé « The World is Your Oyster ». La tige principalement rose est garnie de quelques touches d’un blanc crémeux. Le « Swoosh » brodé sur l’empeigne extérieure ressort quand à lui en blanc.

La LeBron 21 « The World is Your Oyster » est déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 200 euros.